Температура воздуха в Москве поднимется выше 30 градусов

Выше нормы прогреется воздух к ближайшим выходным, а на будущей неделе в столице ожидается выше 30 градусов тепла. Подробности рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, потепление принесет антициклон. Под его влиянием атмосферное давление в столичном регионе к выходным повысится до нормы.

- Чаще станет проглядывает солнце, облачность уменьшится, дожди возможны в пятницу и выходные в вечерние часы, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Минимальная температура ночью около +10, днем в субботу +21, в воскресенье еще теплее +24 градуса. Среднесуточная температура воздуха впервые с начала июня будет не ниже, а выше нормы.

По данным метеоролога, на будущей неделе жители смогут насладиться первыми жаркими днями. Днем в понедельник и вторник воздух сможет прогреться до +28 градусов. А к среде потеплеет до +32. Ночные температуры поднимутся до +14..+16 градусов.