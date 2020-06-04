В Брянской области изъяли контрафактные сигареты

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области при участии ГУСБ МВД России, Росгвардии, а также Управления ФСБ России по Брянской области и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области задержаны семь предполагаемых участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь и изготовлении поддельных акцизных марок.

По словам Ирины Волк, злоумышленники в период с 2016 по 2020 год осуществляли лжетранзит продукции белорусских табачных фабрик по фиктивным договорам с иностранными организациями, зарегистрированными на подставных лиц. Фактически фигуранты отгружали товар на склады в Брянской области, после чего реализовывали контрагентам на территории этого и других субъектов России.

Установлено, что криминальная организация состояла из трех обособленных подразделений, сформированных по территориальному признаку, и отличалась сложной внутренней структурой.

Сотрудниками полиции проведено 95 обысков, в результате которых обнаружено порядка миллиона немаркированных упаковок табачных изделий. Изъяты мобильные телефоны, планшеты, компьютерная техника и черновые записи, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

Сейчас полицейскими во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов.