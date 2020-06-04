В ивановском интернате более чем у 120 пациентов выявили COVID-19

Более чем у 120 пациентов Плесского психоневрологического интерната в Ивановской области тестирование подтвердило наличие коронавирусной инфекции.

Как рассказал на брифинге руководитель регионального департамента здравоохранения Артур Фокин, в Плесском доме-интернате завершается тестирование по корпусам.

В первом корпусе все результаты были отрицательными, у постояльцев второго корпуса выявили 48 положительных тестов, а также четыре положительных теста у персонала. У жителей третьего корпуса выявили 75 положительных тестов. В целом по учреждению количество подтвержденных случаев достигло почти 130.

- Ситуация там под нашим контролем, практически все пациенты переносят вирус без симптомов, только шесть пациентов госпитализированы, - рассказал Фокин.

По состоянию на 3 июня на территории Ивановской области официально было зарегистрировано 2220 случаев заболевания COVID-19, за сутки количество поставленных диагнозов выросло на 80. На стационарном лечении находятся 678 человек, в том числе на кислородной поддержке - 117, на аппаратах ИВЛ - 16 пациентов. Выздоровели 928 больных, 18 скончались.