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04.06.2020 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Липецке чиновник арестован за взятку в размере 2,6 млн рублей

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

Советский районный суд Липецка вынес решение об аресте подозреваемого во взятке в особо крупном размере заместителя директора ОКУ "Дорожное агентство Липецкой области".

Мэра Славгорода отправили под домашний арест по делу о взятке

Ранее он был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, замдиректора получил взятку в сумме 2,6 миллиона рублей от руководителя фирмы, взамен пообещав поспособствовать в заключении контракта, а также общее попустительство по службе.

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк Борьба с коррупцией

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