В Липецке чиновник арестован за взятку в размере 2,6 млн рублей

Советский районный суд Липецка вынес решение об аресте подозреваемого во взятке в особо крупном размере заместителя директора ОКУ "Дорожное агентство Липецкой области".

Ранее он был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, замдиректора получил взятку в сумме 2,6 миллиона рублей от руководителя фирмы, взамен пообещав поспособствовать в заключении контракта, а также общее попустительство по службе.

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", продолжается.