В Москве еще 5 предназначенных для COVID-19 больниц вернутся к плановой помощи

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, очередные пять столичных стационаров, перепрофилированных для пациентов с коронавирусом, вернутся к нормальному режиму работы. Она рассказала:

- Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно стабилизируется. Больничные мощности для пациентов с COVID-19 в таком объеме уже не требуются. Сейчас в Москве создан резервный коечный фонд на базе пяти временных госпиталей, который дает нам возможность постепенно возвращать ранее перепрофилированные стационары к привычной работе. Для этих целей в госпиталях для ветеранов войн №1, 2 и 3, а также в клинических больницах имени Давыдовского и Жадкевича в общей сложности освободится более 2,8 тысячи коек. В целом общий коечный фонд обратно перепрофилированных стационаров составит практически шесть тысяч коек.

На этой неделе уже начались работы по возвращению к обычной жизни пяти ковидных стационаров. Речь идет о госпитале на Шаболовке, клинических больницах им. Плетнева, им. Мухина, им. Демихова и №31. В общей сложности в этих медучреждениях освободится более трех тысяч коек. Сейчас там идет подготовка к приему плановых пациентов В эти клиники новые пациенты с коронавирусом или подозрением на него уже не поступают. Стационарам предстоит демонтировать временное оборудование и начать масштабную санитарную обработку. Но какие-то требования с учетом пережитой пандемии сохранятся.

В соответствии с временным стандартом, койки в палатах будут устанавливаться с увеличенным расстоянием. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха.

Поступление пациентов будет осуществляться с соблюдением масочного режима и всех мер социального дистанцирования. Госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции.

Перед началом работы по основному профилю тестирование на коронавирусную инфекцию пройдет весь медицинский персонал учреждений. Все сотрудники стационаров еженедельно будут подвергаться тестированию на COVID-19.

Тестирование будут проходить и пациенты стационаров. Плановое лечение в стационарах начнут только при отрицательных результатах анализов на COVID-19. На это время размещение пациентов будет проводиться с соблюдением строгих требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Первые дни пациенты будут находиться в отдельных палатах и проходить полный курс обследований на коронавирус.

Пока же корпуса, в которых лечились ковидные пациенты, приводят в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Для этого специальные службы проводят заключительную дезинфекцию помещений, оборудования, вентиляционных систем. Делается это средствами, рекомендованными для предотвращения распространения COVID-19. Далее лечебные учреждения ждет профилактическая и текущая дезинфекция с обработкой высококонтактных поверхностей не реже двух раз в день.