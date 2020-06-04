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04.06.2020 09:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве откроются около трех тысяч летних кафе

Текст: Ангелина Зеленькова
В столице начался монтаж летних кафе - около 3 тысяч веранд должны заработать по всему городу. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

По его словам, в столице каждый год открываются около трех тысяч летних кафе, которые пользуются большой популярностью у горожан. "В этом году из-за угрозы распространения пандемии сезон работы летних веранд был перенесен, приступить к монтажу конструкций рестораторы смогли только на днях", - рассказал Владимир Ефимов.

Фото: Александр Зеликов/ТАСС
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По его словам, дата открытия летних кафешек еще не определена, но рестораторы должны быть готовы к ослаблению ограничений, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую активность и привычный москвичам уровень сервиса.

Основным условием начала работы будет соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора: наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции - столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Правила по размещению летних кафе в городе едины для всех. Они не меняются уже на протяжении пяти лет. Именно поэтому все больше рестораторов устраивают возле своих заведений уютные террасы. Чтобы открыть веранду, владельцу стационарного заведения общепита достаточно получить госуслугу о ее включении в Схему размещения. Земельный участок под веранду предоставляется бесплатно.

Начальник Государственной инспекции по недвижимости Владислав Овчинский уточнил, что сезон летних кафе обычно длится до 1 ноября, все это время Госинспекция по недвижимости будет контролировать соблюдение правил работы и мер безопасности. "Демонтаж всех конструкций должен быть выполнен до 15 ноября", - уточнил он.

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