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04.06.2020 11:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержан мужчина с килограммом наркотиков

Текст: Михаил Фалалеев

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил о задержании 33-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на сбыт героина.

Сотрудники полиции задержали его на Братиславской улице. При личном досмотре обнаружены свертки с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, общей массой 12 граммов. При досмотре салона автомобиля задержанного было обнаружено и изъято еще 45 полимерных свертков аналогичного вещества, массой около 50 граммов. Согласно проведенному исследованию, изъятое является героином.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Московской области
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В ходе обыска по месту жительства мужчины на Совхозной улице было обнаружено и изъято еще более 150 свертков с порошкообразным веществом, которое после проведенного исследования также оказалось героином, общей массой более 1 килограмма. Как стало известно, злоумышленник незаконно хранил наркотическое средство с целью последующего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и статьей 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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