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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шесть баллов

В Москву возвращаются пробки
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 121(8175)
В столицу на этой неделе впервые за последние два месяца начали возвращаться пробки. Москвичи в соцсетях жалуются пусть на редкие, но все же встречающиеся заторы и впервые не столько огорчаются им, сколько радуются - город оживает! В столичном департаменте транспорта подтверждают - пассажиропоток стабильно растет на земле и под ней, хотя до прежних и привычных показателей еще далеко.

В подземке, к примеру, в четверг утром было на 66% меньше пассажиров, чем в этот же день год назад, но по сравнению с прошлой неделей число поездок выросло на 80 тысяч. Похожая картина и в наземном общественном транспорте, а также электричках, хотя там прирост поменьше. Пассажиров в такси тоже прибавилось. Но все же активнее всего восстанавливается личный транспорт.

Власти Москвы готовят график дальнейшего снятия ограничений

Во вторник, например, на своих машинах по городу проехали 3,45 млн человек - это 86% от обычных показателей. В Центре организации дорожного движения столицы рассказали, что в понедельник в вечерний час пик загруженности дорог впервые за время режима повышенной готовности достиг 6 баллов. Помимо почти 2,7 миллиона машин на дорогах свою лепту внес и сильный непрекращающийся дождь, но стало ясно, что к пробкам снова нужно привыкать.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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