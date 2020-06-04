В Подмосковье можно снимать кино группам не более 50 человек

С 3 июня в Московской области начали действовать новые послабления режима самоизоляции. Постановление об этом подписал Губернатор Московской области Андрей Воробьев. В частности, в соответствие с указом, возобновляется киносъемочный процесс на территории Подмосковья при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований: численность съемочных групп - не более 50 человек.

"Все поданные заявки в кинокомиссию Московской области мы будем внимательно рассматривать на предмет исполнения утвержденного Стандарта. В свою очередь прошу коллег из кинокомпаний ответственно подходит к процессу съемок, чтобы не подвергать опасности ни себя ни своих коллег, - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова. - Мы всегда поддерживали кинопроизводство в регионе и вели диалог с создателями российского кино. Только за последние два года в Подмосковье проходили съемки более 40 картин, и сейчас в Московской областной кинокомиссии находятся около 30 запросов на кинопроизводство".

Одно из преимуществ проведения съемок на территории региона - это наличие динамично развивающейся кинокомиссии, которая работает в формате "службы одного окна". Это способствует оперативному принятию решений и созданию благоприятных условий для съемок. Кинокомиссия Московской области возобновляет согласование съемок по ряду проектов, в числе которых как полнометражные фильмы и сериалы, так и дипломные короткометражные работы молодых режиссеров - выпускников высших кинематографических и театральных образовательных учреждений.

Вот лишь несколько проектов, съемки которых планируются в Подмосковье летом и в начале осени: художественный фильм "Нормальный только я", производство кинокомпании "Проспект Мира", авторы проекта Константин Хабенский, Антон Богданов, Михаил Шулятьев; сериалы "То, что нельзя купить" и "За все заплачено", производством которых занимается кинокомпания "Феникс-Фильм" по заказу телеканала "Домашний". Съемки данного проекта в Московской области были заморожены на время карантина; до карантина съемки уже прошли в городских округах Мытищи, Подольск, Балашиха, Лобня, Химки, Одинцово; планируются еще в Королеве. А также - сериал "Черный квадрат" - производство кинокомпании "Легио Феликс" для телеканала ТНТ; сериал "Легенда", производство кинокомпании "Друг Друга", тоже для ТНТ - известно, что в проекте участвуют Роман Курцын и Виталий Хаев.

Напомним, что на днях Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова провела рабочее совещание с ведущими российскими кинокомпаниями и киностудиями в формате видеоконференцсвязи, о чем писала "РГ", и в ходе мероприятия представители киноотрасли обсудили перспективы выхода релизов в сложившейся ситуации.