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04.06.2020 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье уволен полицейский, насмерть сбивший человека

Текст: Владимир Баршев

Сбивший насмерть человека Московской области полицейский уволен и будет привлечен к ответственности. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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По ее словам, в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Егорьевск поступило сообщение об аварии, которая произошла на 95 км дороги Москва-Касимов. Водитель автомобиля совершил наезд на пешехода. В результате произошедшего пострадавший от полученных травм скончался. Установлено, что за рулем иномарки находился сотрудник ОМВД России по г.о. Егорьевск, который передвигался на личной автомашине в свободное от службы время. По этому факту следственными органами принято процессуальное решение.

- Руководством ОМВД России по городскому округу Егорьевск проведена служебная проверка, по результатам которой полицейский уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Также к дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители, - сообщила Татьяна Петрова.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Преступления правоохранителей

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