В Подмосковье уволен полицейский, насмерть сбивший человека

Сбивший насмерть человека Московской области полицейский уволен и будет привлечен к ответственности. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Егорьевск поступило сообщение об аварии, которая произошла на 95 км дороги Москва-Касимов. Водитель автомобиля совершил наезд на пешехода. В результате произошедшего пострадавший от полученных травм скончался. Установлено, что за рулем иномарки находился сотрудник ОМВД России по г.о. Егорьевск, который передвигался на личной автомашине в свободное от службы время. По этому факту следственными органами принято процессуальное решение.

- Руководством ОМВД России по городскому округу Егорьевск проведена служебная проверка, по результатам которой полицейский уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Также к дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители, - сообщила Татьяна Петрова.