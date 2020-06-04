В регионах ЦФО из-за ливней произошли подтопления

В Тульской, Калужской, Рязанской и Тамбовской областях дождями размыты дороги, ушли под воду низководные мосты и огороды, подтоплены дома и магазины. За сутки в отдельных районах выпала почти двух месячная норма осадков.

В Суворовском районе Тульской области из-за обильных дождей обрушилось дорожное полотно, сообщает региональный главк МЧС. Размыт участок дороги "Ханино - Красное Михайлово" длиной четыре километра. В Веневском районе у поселка Стрелецкая слобода поднявшаяся вода в реке Веневка затопила низкий мост, оставив без транспортного сообщения два населенных пункта. В ведомстве сообщили, что в отрезанных деревнях значимых социальных объектов нет, пострадавших нет. И в Суворовском и в Веневском районах имеются объездные пути.

В селе Дедилово Киреевского района затопило около 60 приусадебных участков. В городе Узловая накануне выпала почти двухмесячная норма осадков ( 126 мм при норме 71 мм), подтоплены дворы и подвалы домов. Местные жители разместили в соцсетях фото затопленного магазина, вход в который был через подвал, а также карасей и карпов, запутавшихся в траве на газонах. По словам главы районной администрации Николая Терехова, чтобы не допустить прорыв плотины местного пруда пришлось установить дополнительные сливные трубы.

В Рязанской области вышедшая из берегов река Ранова затопила мост у села Шелемишево в Скпинском районе. Века Шача затопила 20 приусадебных участков в селе Борки Шацкого района. А река Пара на 10 сантиметров поднялась над мостом у Свято-Даниловскго монастыря Сапожковского района. Объездного пути здесь нет, но, по сообщению МЧС, жизнеобеспечения населения не нарушено.

В Калужской области разлилась река Лужа. Из-за подтопления моста нарушено транспортное сообщение с селами Дубровка и Бородухино Малоярославецкого района. Спасатели накануне переправляли людей на лодках.

В Тамбове, по данным спасателей, накануне ливнем затопило улицы. На территории региона подтопленных дорог, жилых домов и мостов нет, сообщает сайт ведомства.