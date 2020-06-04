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04.06.2020 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В суд передано уголовное дело о хищении денежных средств граждан

Текст: Михаил Фалалеев
В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве сообщили о завершении расследования уголовного дела о хищении денег с банковских счетов граждан мошенническим путем.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следствием было установлено, что фигуранты уголовного дела осуществляли телефонные звонки жителям Москвы и Подмосковья, в ходе которых представлялись сотрудниками службы безопасности банков и сообщали ложные сведения о якобы несанкционированных списаниях денег граждан. После чего злоумышленники путем обмана получали от потерпевших реквизиты банковских карт и с помощью специального программного обеспечения списывали денежные средства последних. Таким способом фигуранты совершили 13 мошенничеств, общая сумма материального ущерба составила свыше 200 тысяч рублей.

Фото: youtube.com
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Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 УК РФ "Кража", 159 УК РФ "Мошенничество".

Сотрудниками ОУР УВД по ЦАО установлены двое подозреваемых мужчин. Одному из злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй соучастник объявлен в федеральный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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