В Тверской области возбудили дело об избиении осужденного

В Тверской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками регионального УФСИН.

По информации областного следственного управления СК РФ, следствие предварительно выяснило, что 31 декабря 2016 года неустановленные сотрудники ИК-9, расположенной в Нелидовском районе, нанесли не меньше шести ударов резиновой палкой и руками по ногам и рукам заключенного 1970 года рождения, когда он находился в прогулочном дворике. Мужчина, осужденный к лишению свободы в ИК строго режима на 18 лет, отбывает наказание с ноября 2007 года.

- Первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК РФ по Тверской области по материалам региональных СК и прокуратуры возбудил уголовное дело о применении сотрудниками исправительного учреждения насилия к лицу, отбывающему наказание, - уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства преступления расследуются. Устанавливаются лица, причастные к его совершению.