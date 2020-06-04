В Воронежской области доработали избирательное законодательство

Пакет поправок, совершенствующих порядок проведения выборов, утвердил парламент Воронежской области.

Изменения внесли в два региональных закона и одно постановление облдумы, чтобы привести их в соответствие с федеральными нормами.

- Были учтены, в частности, реалии сегодняшнего дня, связанные с ситуациями, подобными распространению коронавирусной инфекции. Избирательный кодекс региона дополнен статьей, регламентирующей проведение выборов при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, - сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Новый закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области" определил порядок формирования избирательной комиссии, если срок ее полномочий истекает в период избирательной кампании или кампании референдума.

Также документ наделил активным избирательным правом военнослужащих, проходящих службу по призыву в воинских частях, военных организациях и учреждениях на выборах в органы местного самоуправления, если место жительства этих военнослужащих до призыва было расположено на территории данного муниципалитета.

Согласно внесенным поправкам, при введении режима повышенной готовности или ЧС на территории избирательного округа (всей или ее части) голосование может быть отложено.

Из Избирательного кодекса Воронежской области исключено положение, предусматривающее применение открепительных удостоверений при проведении дополнительных выборов депутатов облдумы. Дело в том, что в РФ внедрен механизм "Мобильный избиратель", который заменил систему досрочного голосования и открепительных удостоверений и сделал процедуру голосования на выборах федерального и регионального уровня по месту нахождения граждан более удобной и прозрачной.

Законом установлено, как делить на части территорию муниципального образования при проведении выборов в местный представительный орган по смешанной избирательной системе при наличии избирательных округов с разным числом распределяемых мандатов. Кроме того, уточнено описание процедуры передачи депутатских мандатов зарегистрированным кандидатам, включенным в областную (общемуниципальную) часть списка кандидатов.

Постановление "Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Воронежской областной Думы" принято в новой редакции.

- Эти поправки обусловлены появлением новых микрорайонов и улиц в городском округе город Воронеж в связи с масштабным жилищным строительством, развернувшимся за последние несколько лет. Изменения внесены в схемы 12 городских избирательных округов, - пояснил Владимир Нетесов.