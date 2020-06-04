Власти Москвы готовят график дальнейшего снятия ограничений

Уже на следующей неделе власти Москвы подготовят график дальнейшего выхода из ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр Сергей Собянин.

"Угроза коронавируса есть, но мы должны приспосабливаться к этой ситуации, - сказал он. - Санитарные ограничения будут оставаться еще не один месяц точно. Но необходимо шаг за шагом вернуться к полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, фитнес-центров".

Ранее мэр объявил, что большая часть санитарных ограничений может быть снята до 1 июля.