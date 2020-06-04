Мэр Хабаровска ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ушел на 14-дневную самоизоляцию, так как у одного из членов его семьи обнаружили коронавирус.

"Уважаемые хабаровчане, так вышло, что коронавирус не обошел стороной и мою семью. Сам я здоров, но вынужден на две недели уйти на самоизоляцию, работать буду удаленно. Временно решать оперативные задачи будет вице-мэр Ирина Шапиро", - написал он на своей странице в Instagram.

В Хабаровском крае, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в общей сложности выявлено 2273 случая COVID-19. Выздоровели 1169 человек, скончались 13. В целом по России коронавирус диагностирован 432277 людям.