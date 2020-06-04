Обычно пляжный сезон в Приморье открывается 15 июня. К этому времени краевой Роспотребнадзор успевал не только проверить готовность официальных пляжей на наличие медпункта, спасателей, раздевалок и прочего, но и обнародовать список разрешенных и запретных мест для купания и отдыха. Нынче по этому поводу полное молчание как властей, так и санитарных врачей.

Понятна растерянность органов, отвечающих за безопасный отдых на морском побережье, вызванная пандемией COVID-19. Никто не знал, как готовиться к пляжному сезону, когда еще действовал запрет краевого правительства на работу пляжей, гостиниц и кафе у моря, а режим самоизоляции начали поэтапно отменять лишь в конце мая. До сих пор закрыт Находкинский городской округ, на территории которого немало мест отдыха на морском побережье.

Вопрос о готовности пляжей Владивостока к летнему сезону застал врасплох сотрудников мэрии, нет конкретных ответов и у специалистов краевого Росприроднадзора. Разве что краевое ГУ МЧС еще в середине мая дало рекомендации по правилам поведения на воде, посоветовав в пресс-релизе "выбирать проверенные места отдыха у воды, чтобы получить самые яркие эмоции".

Тем не менее прибрежные турбазы были готовы открыться с 1 июня - предполагаемой даты окончания особого режима в крае. И многие, похоже, это сделали. Вся надежда у владеющих базами отдыха предпринимателей и была на отмену ограничений, связанных с COVID-19. Тогда, мол, "народ к нам поедет", ведь неизвестно, когда откроются границы и можно ли будет махнуть на отдых за рубеж.

- Еще весной мы запустили бронирование на даты начиная с 1 июня. Относительно прошлого года число заказов сократилось на 80 процентов. Причем предупреждаем, что все может измениться из-за коронавируса, - признается начальник базы отдыха "Теплое море" Александр Вильде.

Спад интереса к летнему отдыху в Приморье наблюдается почти на всем морском побережье, в том числе и в самом популярном у дальневосточников месте - Хасанском районе

Если судить только по масштабам бронирования в Приморье, то спад интереса к летнему отдыху у моря наблюдается почти везде, в том числе и в самом популярном у дальневосточников месте - Хасанском районе.

Возможно, неопределенностью - приедут туристы или нет? - объясняется и то, что предприниматели не торопятся классифицировать свои средства размещения. По словам главы агентства по туризму Приморского края Владимира Щура, получить "звезды" до 1 июня должны были места отдыха с фондом более 15 номеров. К таким относится большинство турбаз, расположенных на побережье. По данным главы приморского центра "Мой Бизнес" Евгения Никифорова, в третьей декаде мая в обработке находилось чуть менее 30 заявок на классификацию от субъектов гостиничного бизнеса, в то время как в крае несколько сот кемпингов и турбаз.

- Владельцам и руководителям баз отдыха необходимо понимать, что классификация- обязательное условие для ведения предпринимательской деятельности и без ее прохождения нельзя приступать к работе. Напомню, что расходы на эту процедуру компенсируются из краевого бюджета, - говорит Владимир Щур.

Кстати

Туристические компании Сахалинской области сосредоточатся этим летом на внутриобластном туризме. "Мы сегодня не делаем рекламы с приглашением гостей для туристических программ, потому что люди, которые к нам приезжают, находятся на обсервации 14 дней", - говорит губернатор области Валерий Лимаренко. Гостиничный бизнес острова задействован под обсерваторы.