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04.06.2020 11:07
Проект: В регионах

Парламент Якутии предложил ввести обязательное страхование медиков

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Госсобрание (Ил Тумэн) Якутии выступило с инициативой ввести на федеральном уровне принцип обязательного государственного страхования медицинских, фармацевтических и иных работников организаций здравоохранения, деятельность которых связана с угрозой их жизни и здоровью.

Предлагается внести изменение в федеральный закон от 21 ноября 2011 года об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, включив в него статью об обязательном страховании этой категории работников, или разработать отдельный закон.

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- В Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года предусматривалось обязательное страхование работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, деятельность которых связана с угрозой их жизни и здоровью. Перечень таких должностей утверждался правительством. Однако в действующее федеральное законодательство подобную норму не включили, - говорит председатель комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости парламента Якутии Владимир Чичигинаров.

Он добавил, что сейчас страхование медицинских, фармацевтических и иных работников, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, может осуществляться работодателем либо в добровольном порядке, либо в случае, когда это предусмотрено коллективным или трудовым договором, локальным нормативным актом. Кроме того, работники организаций здравоохранения подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на общих условиях в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ. Однако размер этого пособия, по словам депутата, недостаточен.

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- По указу президента России от 6 мая 2020 года №313 на работников медицинских организаций, непосредственно контактирующих с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, распространяются дополнительные страховые гарантии, если они заразятся COVID-19 на рабочем месте. Это очень своевременная мера. Хотелось бы распространить обязательное страхование на всех работников медицины и на все случаи заболевания, - подчеркнул Владимир Чичигинаров.

По мнению депутата парламента Якутии, практикующего врача Любови Явловской, размеры компенсационных выплат медикам должны быть установлены по аналогии с теми, что предусмотрены законодательством при обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, сотрудников МВД, Государственной противопожарной службы, нацгвардии и ФСИН.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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