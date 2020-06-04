Счетная палата России опубликовала отчет, в котором проанализировала влияние преференциальных режимов на экономику России. Прорывного эффекта она не обнаружила. С чем это связано? Выделю несколько важных моментов.

Первый. Самый ранний из введенных в действие - режим особых экономических зон (ОЭЗ) - существует с 2005 года. Но даже прошедшего с тех пор периода времени (почти 15 лет) недостаточно, чтобы должным образом оценить эффект ОЭЗ. О влиянии режимов, появившихся позднее, тем более невозможно судить в полной мере. Более того, в федеральном законе о территориях опережающего социально-экономического развития установлен конкретный период - 13 лет начиная с 2015 года, - по истечении которого только и возможна первая оценка результативности и эффективности таких зон. Учитывая опыт других стран, например, Китая, можно отметить, что положительные социально-экономические последствия становятся видны спустя долгое время с момента поступления первых инвестиций. А значит, рано делать сколько-нибудь однозначный вывод о неэффективности, впрочем, как и об эффективности преференциальных режимов.

Второй момент, отмеченный в аналитическом отчете Счетной палаты, связан с глубоким экономическим и демографическим спадом в Дальневосточном федеральном округе. На его фоне даже полное обнуление ставок по всем налогам и отчислениям в социальные фонды (представим такой фантастический расклад) не позволило бы поднять в ближайшей перспективе стагнирующие экономики субъектов РФ в округе. Высокие отрицательные значения миграционного сальдо в дальневосточных регионах уже предпочитают громко не называть и не публиковать. А ведь профессионально-квалификационный состав отъезжающих намного выше тех, кто приезжает в ДФО из стран Средней Азии в поисках заработка. Это обстоятельство еще более подрывает рынок квалифицированного труда, и оно никоим образом не компенсируется преференциями ТОР. Статистика растущего год от года объема вакансий на рынке труда в ДФО хорошо показана в отчете Счетной палаты.

Третья составляющая, на которую нужно обратить внимание, связана с методологией определения эффективности преференциальных режимов. Как, кто и по какой сбалансированной системе показателей должен оценивать, достигнуты ли цели? Например, заявленные режимы ТОР были введены как рефлекс на проблемы в экономике ДФО. Однако степень их проработки и увязки с другими документами стратегического территориального развития оставляет желать лучшего и доводится до ума только сейчас. Поэтому претензии Счетной палаты на невозможность толком сказать, насколько успешны преференциальные режимы, вполне обоснованы: неясно, от чего отталкиваться для оценки успешности (неуспешности) режима.

Четвертый момент, интересный с точки зрения системных проблем, связан с отсутствием координации между различными органами власти (муниципалитетами, региональными, федеральными), управляющими компаниями и даже самими резидентами при реализации проектов на преференциальной основе. Например, непонятно, почему большая часть инвесторов так и не воспользовалась правом на налоговые льготы, возмещение НДС, частичное освобождение от социальных платежей. Их неправильно инструктируют для получения этих льгот? Но ведь весь смысл ОЭЗ как раз в получении преференций для реинвестирования дополнительной прибыли в бизнес! В аналитическом обзоре Счетной палаты "выдвигаются версии", дескать, эти резиденты "сидят на упрощенке" либо они не соблюдают требования соглашения. Однако если это так, значит, куратор от органов власти, который контролировал бы деятельность резидентов, отсутствует.

Здесь также возникает вопрос о причинах большого количества упоминаемых в отчете убыточных предприятий - резидентов преференциальных зон. Почему так происходит? Понятно, что предпринимательская деятельность рискованна по сути, но не в таком же количестве, если резиденты проходят еще и "сито отбора". К системным следует отнести и проблемы разно­чтения статистических показателей, предоставляемых для анализа в Счетную палату федеральными и региональными органами власти. Случайность, умысел или разгильдяйство?

Наконец, стоит отметить, ссылаясь опять-таки на опыт стран, успешно использовавших преференциальные режимы для развития территорий, что они не должны быть статичны. Содержательная сторона этих режимов обязана гибко подстраиваться под изменяющиеся условия внешней среды. Иными словами, степень преференций - налоговые льготы, величина субсидий, требования к резидентам и другое - должна быть адекватна уровню социально-экономического развития территории.

Я как дальневосточник просто уверен, что ТОР не обеспечивают эффективности вследствие слабости общего социально-экономического и демографического развития регионов Дальнего Востока. Отсюда делаю вывод, что преференциальные режимы нужно вводить как один из инструментов комплексной поддержки и развития регионов, и они должны быть гибче с точки зрения настройки на конкретный результат.

Как отмечается в отчете Счетной палаты, "реализующиеся в рамках госпрограммы ДФО мероприятия по созданию ТОСЭР направлены преимущественно на привлечение инвестиций резидентами и создание рабочих мест. При этом комплексное решение задачи повышения качества жизни граждан в ДФО в госпрограмме не предусмотрено". Это абсолютно верно. Если не поднять качество жизни, то и работать на предприятиях территорий опережающего социально-экономического развития скоро будет просто некому, какие бы льготы ни предоставлял этот режим.