Приамурье получит шесть новых ФОКов

В Амурской области принято решение о поэтапном возобновлении работы спортивных организаций, которые были вынуждены приостановить деятельность в условиях пандемии. Постепенно начнут открываться фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивно-досуговые организации, бассейны.

Этого ждут амурчане, ведь 238 тысяч жителей региона, или почти 32 процента населения, регулярно занимаются спортом.

Между тем в Приамурье ни на минуту не останавливалась работа по развитию инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом. В области как ремонтируют имеющиеся, так и строят новые сооружения, привлекая на это средства из различных источников.

В Свободном возводят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров. Проект реализуется в рамках плана социального развития центров экономического роста Амурской области, 280,8 миллиона рублей на него выделено в составе "Единой субсидии" по линии минвостокразвития.

Строительство спортобъекта в городе президентского внимания началось в 2018-м. Здание уже готово, идет внутренняя отделка и монтаж инженерных систем. ФОК планируют открыть к концу года. На его территории расположен универсальный игровой зал, несколько площадок - универсальная, для воркаута, для занятий и сдачи норм ГТО. Заниматься здесь смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Еще пять физкультурно-оздоровительных комплексов строят в Приамурье по федеральной программе "Газпром - детям". Программа действует в области с 2017 года, за это время в регионе появилось 16 современных спортивных объектов. Новые ФОКи возводят сейчас в Благовещенске, Тынде, Магдагачи и Тамбовке и сдадут их в эксплуатацию в следующем году.

- Места строительства надо обозначить наглядными баннерами, где будет изображен строящийся объект и написано, что именно соорудят на этом месте, - посоветовал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Надо, чтобы жители региона понимали, что строится и как будет выглядеть эта территория после завершения работ.

В Благовещенске сооружают два ФОКа - в районе "Лазурного берега" и близ Новотроицкого шоссе. В первом разместится универсальный игровой зал со зрительскими трибунами, зал для занятий единоборствами, тренажерный зал, медицинский кабинет, административные и служебные помещения. Второй комплекс меньше, он включает игровую площадку, тренажерный зал, медицинский кабинет и административные помещения.

- В Благовещенске остро ощущается нехватка универсальных игровых спортивных залов, - поделился министр по физической культуре и спорту региона Дмитрий Кутека, - Реализация этих проектов позволит увеличить не только количество спортивных мероприятий, но и повысить их качество и уровень. А самое главное - это поможет дополнительно привлечь людей к систематическим занятиям физической культурой.

По такому же плану, как ФОК у Новотроицкого шоссе в областной столице, строят спорткомплексы в поселке городского типа Магдагачи и селе Тамбовка. Земельные участки под эти сооружения выделены в центре населенных пунктов. В Магдагачи это будет первая крупная крытая площадка для занятий спортом. А пока ее не ввели в строй, жители района тренируются в школьных спортзалах и на стадионе "Локомотив". В Тамбовском районе - около 6,5 тысячи спортсменов, свыше половины из них - дети. Большинство занимается в комплексе "Олимпик", капитально отремонтированном в прошлом году. В новом спортобъекте в Тамбовке смогут тренироваться футболисты, баскетболисты, волейболисты.

Самый же большой ФОК Приамурья - трехэтажный, с универсальным и тренажерными залами и ледовой площадкой - строится в Тынде. Его общая площадь - более 28 тысяч квадратных метров. В нем будут заниматься по 200 человек в смену.

По программе "Газпром - детям" в этом году в Амурской области будут не только возводить ФОКи. Выделено 100 миллионов рублей, на которые капитально отремонтируют стадионы в Ивановке, Райчихинске, Завитинске и Бурее, а также многофункциональные площадки в Юхте и Новогеоргиевке.

Например, в Ивановке спортсооружение последний раз приводили в порядок 20 лет назад. Нынешний ремонт должны завершить к концу июня, и тогда райцентр будет готов принять юбилейную 35-ю сельскую спартакиаду, на которую съедутся около 600 спортсменов, гостей и судей.

- Основная задача комплексных спартакиад - привлечь жителей к занятиям физической культурой и спортом. И та материально-техническая база, которая готовится для проведения этих соревнований, потом служит хорошим подспорьем для развития спорта на местах, - отметил Дмитрий Кутека.

Кстати, планы по программе "Газпром - детям" сформированы и на 2021 год. Капитальный ремонт ждет спортивные сооружения в Ивановке, Прогрессе, Константиновке, Сковородине.

Созданию современной инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом помогают еще две программы - "Комплексное развитие сельских территорий" и "Спорт - норма жизни". По первой в центре села Козьмодемьяновка появится многофункциональная спортивная зона с мини-футбольным полем, площадками для баскетбола и волейбола. Проекты по этой программе финансируются за счет федерального, областного и местного бюджетов.

На региональную программу "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в прошлом году выделили 80 миллионов рублей. Средства пошли на строительство восьми малых спортплощадок для выполнения испытаний ГТО и двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, а также на переоснащение спортшкол в Свободном, Белогорске и Тынде. В этом году новейшее оборудование появится на площадках ГТО в Райчихинске, Мазановском, Сковородинском и Тындинском районах.

Спортсооружения в области обновляются и благодаря личному участию главы Приамурья. Завершается капитальный ремонт стадиона в Шимановске. Почти 70 миллионов рублей из областного и городского бюджетов в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта" выделены по решению губернатора Василия Орлова. В прошлом году в честь 45-летия БАМа глава региона подарил Тынде сертификат номиналом 30 миллионов рублей. Полученные деньги городские власти решили потратить на создание современного стадиона при школе №7.

Не жалеют средств в области и на другие спортивные нужды. Приамурье продолжает участвовать в национальном проекте "Образование" по направлению "Успех каждого ребенка", и в этом году в восьми сельских школах приведут в порядок спортзалы. На это из бюджетов разных уровней выделено свыше 15 миллионов рублей. Более 4 миллионов получат три спортивные школы на обеспечение безопасности.

- Одна из важнейших задач, стоящих перед региональными властями, - формирование у амурчан привычки к здоровому образу жизни. Мы стремимся сделать занятия физкультурой и спортом доступными для людей разных возрастов, - подчеркнул Василий Орлов. - Так областное правительство выполняет поручение президента России Владимира Путина увеличить к 2024 году число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 55 процентов.