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04.06.2020 14:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поручил Минобороны немедленно развернуть госпиталь в Забайкалье

Текст: Кира Латухина

Максимально быстро помочь Забайкалью справиться с коронавирусом поручил президент на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Фото: iStock
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Глава государства обратил внимание на рост числа заболевших в Забайкальском крае: "Динамика там пока сложная, и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону, и, прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения".

"Мы уже несколько раз применяли возможности Вооруженных Сил, министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией - и за границей, и у нас в стране", - продолжил президент. Совсем недавно все видели, как Минобороны в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей в разных регионах, как быстро они развернулись в Дагестане, похвалил он.

Владимир Путин поручил министру обороны незамедлительно приступить и к развертыванию соответствующих структур госпиталя в Забайкалье - укомплектованного всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи людям с коронавирусом.

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