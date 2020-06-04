Путин поручил Минобороны немедленно развернуть госпиталь в Забайкалье

Максимально быстро помочь Забайкалью справиться с коронавирусом поручил президент на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Глава государства обратил внимание на рост числа заболевших в Забайкальском крае: "Динамика там пока сложная, и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону, и, прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения".

"Мы уже несколько раз применяли возможности Вооруженных Сил, министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией - и за границей, и у нас в стране", - продолжил президент. Совсем недавно все видели, как Минобороны в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей в разных регионах, как быстро они развернулись в Дагестане, похвалил он.

Владимир Путин поручил министру обороны незамедлительно приступить и к развертыванию соответствующих структур госпиталя в Забайкалье - укомплектованного всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи людям с коронавирусом.