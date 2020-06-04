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04.06.2020 10:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Со дна Амура подняли шесть из 55 затонувших кораблей

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае со дна реки Амур собственники подняли шесть затонувших кораблей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

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Известно, что в Амурском бассейне находится 55 затонувших судов. Владельцы пяти из них не известны. Информация о двух бортах - "Шилка" и барже, затонувших у правого берега протоки в учреждении "Администрация Амурводпуть" вообще отсутствовала. Хотя именно это предприятие и обязано очищать акваторию.

"Амурская бассейновая природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об охране окружающей среды. По результатам рассмотрения представления нарушения устранены", - отмечается в сообщении.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Общество Экология Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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