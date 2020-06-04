В аэропорту Владивостока потребуют справку об отсутствии COVID-19

АО "Международный аэропорт Владивосток" по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ввел новые правила для пассажиров, прибывающих в Приморье из Москвы и Новосибирска, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что они должны будут предоставить справку специалистам Роспотребнадзора о результатах лабораторного обследования на COVID-19. Анализ нужно будет делать максимум за два дня до отъезда. В противном случае, авиапассажирам придется отправиться в обязательную изоляцию и под медицинское наблюдение на ближайшие 14 дней. Приморцы смогут самоизолироваться дома, а жителей других регионов разместят в обсерваторах.

Из-за пандемии количество рейсов и пассажиров значительно сократилось. Так, с января по апрель 2020 года аэропорт обслужил 542 тысячи пассажиров - на 34,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.