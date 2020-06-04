Уполномоченный по защите прав российских предпринимателей Борис Титов представил президенту Владимиру Путину доклад об условиях ведения бизнеса в стране, который содержит индекс "Административное давление". В первую десятку регионов, где предприниматели испытывают наименьший прессинг со стороны контрольно-надзорных органов, вошли три дальневосточных - Приморский край, Еврейская автономия и Амурская область.

Насколько эти показатели соотносятся с данными Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое ежегодно составляет Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, "РГ" спросила у руководителя дальневосточного представительства АСИ Ольги Куриловой.

Ольга Сергеевна, в рейтинге АСИ, представленном в прошлом году, показатели административного давления на бизнес в дальневосточных регионах были куда хуже. За год все изменилось?

Ольга Курилова: Индекс, который составляет аппарат российского бизнес-омбудсмена, основан на данных региональных уполномоченных, территориальных органов федеральных органов власти, минэкономразвития, Росстата, сведений судебной статистики, Федеральной службы судебных приставов, Роструда. Кроме того, учитывается информация из Единого реестра проверок, которые проводят Роспотреб-, Ростех-, Россельхоз-, Росприроднадзор, Роструд, МЧС и жилищная инспекция - на них приходится более 90 процентов контрольно-надзорных мероприятий. Индекс отражает меру репрессивности контрольно-надзорных органов, показывает, как они себя ведут - предупреждают, штрафуют или приостанавливают деятельность.

Нужно понимать: важны рейтинги, составленные и аппаратом бизнес-омбудсмена, и АСИ, но в индексе Титова не обозначены проблемы бизнеса, он скорее для рефлексии проверяющих органов. Задача Национального рейтинга состояния инвестклимата - замерить усилия всех уровней власти на территории каждого субъекта страны. При его составлении специалисты ВЦИОМ проводят анонимные опросы 300-400 предпринимателей в регионе. Спрашивают, сталкивался ли бизнес с давлением со стороны федеральных, региональных, муниципальных органов власти, естественных монополий, правоохранительных органов - МВД, прокуратуры, Следственного комитета.

Чаще всего бизнес сталкивался с давлением со стороны естественных монополий. На втором месте - правоохранительные органы

По сути, измеряется давление на предпринимателя со всех сторон, при этом неважно, проводит ли орган проверки или от него зависит, как быстро объект подключается к сетям.

У Бориса Титова есть свои данные по уголовным делам против предпринимателей, и они во многом совпадают с опросами по регионам.

Каким дальневосточным регионам меньше всего повезло с силовиками и другими надзорными органами?

Ольга Курилова: Если судить по рейтингу АСИ, представленному в прошлом году, об административном давлении заявили более трех тысяч дальневосточных предпринимателей. Чаще всего бизнес сталкивался с действиями со стороны естественных монополий - при подключении к энергоресурсам, воде, теплу. На втором месте - правоохранительные органы. Больше всего проверок и случаев коррупции с их стороны отметили предприниматели Приморского и Хабаровского краев и Республики Бурятия.

Пострадавших от действий налоговой больше всего в ЕАО, Забайкалье, Хабаровском крае, где люди жаловались на блокировку счетов, причем у некоторых компаний с миллионными оборотами это происходило из-за 10-15 рублей. Чтобы подобных случаев не было, необходимо менять законодательство. И такая инициатива уже есть.

Самое большое количество проверок федеральные органы власти проводили в Магаданской области, Забайкальском и Камчатском краях. Кстати, Камчатка в прошлом году показала один из лучших результатов в ДФО, заняв в рейтинге состояния инвестклимата 28-е место. И если бы не история, связанная с проверками со стороны федеральных органов исполнительной власти, регион поднялся бы на 10-ю позицию.

Часто в регионах говорят: "Мы не можем повлиять на федеральные органы". Но у Сахалинской области же получается. У них есть оперативный штаб, активно работают уполномоченный и платформа "Бизнес.Сахалин.онлайн". Поступающие туда вопросы рассматриваются на инвестиционном совете при губернаторе, так что он знает текущую ситуацию. В таких случаях количество проверок и требований к субъектам контроля иное, и это важно, учитывая, что одна проверка может остановить или уничтожить бизнес.

В конце 2019 года АСИ запустило платформу "Забизнес.рф" - для обращений предпринимателей на неправомерные, по их мнению, действия правоохранителей. Недавно заявитель из Якутии рассказал о незаконном преследовании и аресте имущества следователем МВД. Центральный аппарат министерств отреагировал мгновенно, на днях стало известно, что Верховный суд республики отменил арест.

Можно ли прогнозировать, какой из регионов поднимется в рейтинге состояния инвестклимата выше, чем в прошлом году, выбьется в лидеры?

Ольга Курилова: Прогноз - вещь неблагодарная, особенно в нынешней ситуации: из-за пандемии эксперты АСИ уже несколько месяцев не ездят в регионы, мало общаются с предпринимателями.

Даже одна проверка может остановить или уничтожить бизнес

Тем не менее хорошая динамика должна быть у Забайкальского края, который в прошлом году оказался в конце списка, на 84-м месте. Ему есть куда стартовать, и команда губернатора за год провела колоссальную работу. Там начал действовать инвестиционный совет, появились рабочие группы по решению различных проблем, объединились уполномоченный по правам предпринимателей и "деловая четверка" - Торгово-промышленная палата края, региональные отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, "Деловой России" и "Опоры России", то есть стала выстраиваться не просто модель управления, а начали налаживаться горизонтальные коммуникации, отсутствие которых - настоящая беда в регионах. Иногда мы приходим на какие-то совещания, а людей, которые могли пояснить существо вопросов, нет. Например, жалоба поступает на действия муниципальной администрации, а главы муниципалитета нет, он отправил своего зама, тот - начальника управления, и так далее…

Какие лучшие практики были внедрены регионами за минувший год?

Ольга Курилова: В Приморье к проведению инвестиционных советов начали активно подключать муниципалитеты. Прежде такого не было, совещания проходили в ограниченном кругу или не проходили вообще.

В Хабаровском крае действует очень хорошая практика - на заседаниях предпринимательского совета присутствуют представители федеральных органов власти, главы муниципалитетов и депутаты региональной Законодательной думы. Они берут вопросы на карандаш и, если нужно, вместе с бизнес-сообществом вносят изменения в местные законы. В этом регионе очень активные предприниматели, которое держит власть в тонусе. Если они готовят обращение, то всегда подкрепляют его фактами, цифрами, статистическими выкладками.

Когда на пост губернатора Амурской области избирался Василий Орлов, в этом регионе был один из самых высоких по стране показателей административного давления. О проблемах заявили 33 процента предпринимателей. Мы предложили главе региона сделать группу в мессенджере, включив туда руководителей надзорных органов и предпринимательских объединений. С помощью этого чата вопросы стали решаться намного оперативнее, и за год Амурская область стала единственным в стране регионом, где этот показатель улучшился на 11 процентов. И, судя по мониторингу, положительная динамика сохраняется.

Скоро выйдет новый Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, и мы узнаем, как продвинулись регионы.