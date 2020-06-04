В Магадане 24-летнего мужчину осудили пожизненно за четыре убийства

Магаданский областной суд приговорил к пожизненному заключению 24-летнего мужчину за кражу, грабеж и убийства.

По данным регионального следственного управления СК РФ, в декабре 2018 года обвиняемый во время ссоры убил своего знакомого и похитил из его квартиры ценные вещи на сумму 66 тысяч рублей.

Через пять дней злоумышленник зарезал еще одного знакомого, а также мужчину и женщину, ставших случайными свидетелями преступления. Покидая жилье, парень снова забрал чужие вещи на сумму в 65 тысяч рублей.

"Следователи, работая по данным уголовным делам, провели большую работу, собирая доказательства вины подозреваемого, который своей вины не признал. Только в качестве свидетелей допрошено более 60 человек, назначено и проведено более 20, в том числе сложных молекулярно-генетических и медико-криминалистических судебных экспертиз", - отмечается в сообщении.

На основании совокупности собранных следствием доказательств коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным в совершении всех преступлений.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии особого режима.