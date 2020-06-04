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04.06.2020 10:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магадане 24-летнего мужчину осудили пожизненно за четыре убийства

Текст: Артем Красиков

Магаданский областной суд приговорил к пожизненному заключению 24-летнего мужчину за кражу, грабеж и убийства.

По данным регионального следственного управления СК РФ, в декабре 2018 года обвиняемый во время ссоры убил своего знакомого и похитил из его квартиры ценные вещи на сумму 66 тысяч рублей.

Через пять дней злоумышленник зарезал еще одного знакомого, а также мужчину и женщину, ставших случайными свидетелями преступления. Покидая жилье, парень снова забрал чужие вещи на сумму в 65 тысяч рублей.

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"Следователи, работая по данным уголовным делам, провели большую работу, собирая доказательства вины подозреваемого, который своей вины не признал. Только в качестве свидетелей допрошено более 60 человек, назначено и проведено более 20, в том числе сложных молекулярно-генетических и медико-криминалистических судебных экспертиз", - отмечается в сообщении.

На основании совокупности собранных следствием доказательств коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным в совершении всех преступлений.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

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