В Приамурье началась подготовка к новому отопительному сезону

В районах Амурской области поэтапно с 5 по 31 мая завершился отопительный сезон. В этом году подача теплоносителя прекратилась на 6-8 дней позже обычного.

Как сообщили в правительстве региона, это связано с пандемией коронавируса. По рекомендациям Роспотребнадзора главы местного самоуправления продлили отопительный период в своих муниципалитетах.

- Сезон 2019-2020 годов прошел в штатном режиме, несмотря на 31 зарегистрированный технологический отказ, - констатировал министр ЖКХ Приамурья Сергей Гордеев. - Это на 40 процентов меньше, чем во время отопительного периода годом ранее.

В области уже развернулась подготовка к следующему осенне-зимнему сезону. Для обеспечения надежной и бесперебойной подачи тепла в дома амурчан намечена обширная ремонтная программа. Всего в регионе планируется заменить 168 и отремонтировать 410 котлов, привести в нормативное состояние почти по 20 километров тепловых и водопроводных труб, 3,5 километра сетей канализации.

- На эти работы выделено 1,2 миллиарда рублей из областного и местных бюджетов и средств предприятий, - сообщил Сергей Гордеев.

Инфографика РГ: Татьяна Дмитракова/Рафаэль Зарипов

Кроме того, в рамках программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса" 404,5 миллиона рублей распределены на первоочередной ремонт аварийных объектов, в работе которых в ходе только что завершившегося отопительного периода происходили нарушения.

В области продолжится автоматизация котельных.

- В прошлом году установили более 30 автоматизированных котлов, затратив на это 28 миллионов рублей. За время их работы расход топлива снизился на четверть, а затраты на оплату труда - на 26 процентов. Это позволило на 14 процентов уменьшить уровень субсидирования этих энергообъектов, - уточнил Сергей Гордеев. - В этом году таких котельных будет шесть.

Например, в Райчихинске к предстоящему отопительному периоду заменят оборудование на объектах теплогенерации "Широкий", "Больничный городок" и "Север". 20 мая на "Широкий" доставили три новых котла из Барнаула, уже начались монтажные работы. Подрядная организация приступила к ремонту теплоисточника на котельной "Больничный городок".

- Все это стала возможным благодаря предоставлению из областного бюджета субсидии и поддержке министерства ЖКХ Амурской области, - подчеркнула глава Райчихинска Татьяна Родионова.

В Сковородинском районе котельные оснащают роботизированным оборудованием, которое позволяет уменьшать расходы на топливо, электричество, трудовые ресурсы и при этом увеличивать теплоотдачу. Автоматизированные модульные котельные уже действуют в пяти населенных пунктах района. В селе Невер устанавливают еще два терморобота. На их приобретение и монтаж выделено более 62 миллионов рублей из областной казны с софинансированием из районного бюджета.

Для поселка Хвойный Зейского района министерство ЖКХ прорабатывает план по внедрению электроотопления.

Инфографика РГ: Татьяна Дмитракова/Рафаэль Зарипов

Модернизация котельных со временем приведет к снижению расходов топлива. Кстати, по данным регионального министерства ЖКХ, на отопительный период 2020-2021 годов Амурской области потребуется 1638,4 тысячи тонн угля, 42,9 тысячи тонн мазута и 10,5 тысячи тонн дров. Уменьшение объемов потребляемого топлива поможет сдержать рост тарифа на теплоснабжение.

В правительстве региона отмечают, что даже в условиях пандемии жители Амурской области сохраняют высокую платежную дисциплину при расчетах за жилищно-коммунальные услуги.

- В связи со сложившейся ситуацией мы прогнозировали снижение оплаты до 70 процентов и более, - напомнил замминистра ЖКХ Алексей Тарасов. - Но оказалось, что наши жители ответственно относятся к своим обязательствам. По данным на май 91 процент пользователей оплатил счета.

За три месяца в области на 15 процентов выросло число граждан, которые стали использовать мобильные приложения для расчетов за ЖКУ.

- Этот факт очень радует. Число таких плательщиков увеличилось благодаря хорошей работе муниципалитетов, которые разъясняли гражданам возможности оплаты из дому, через онлайн-сервисы, - отметил Алексей Тарасов. - Собираемость платежей непосредственно отражается на работе отрасли, ведь именно за счет платы граждан за коммунальные услуги предприятия ЖКХ готовятся к предстоящему отопительному периоду: закупают материалы и топливо, меняют устаревшее оборудование и выплачивают заработную плату своим коллективам.