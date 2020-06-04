Отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию с 11 июня станут обязательным условием для въезда в Сахалинскую область. Раньше справку об отсутствии COVID-19 требовали только у тех, кто не имеет местной прописки, теперь требования ужесточили ради безопасности самих островитян.

Тест необходимо сдать не ранее чем за три дня до приезда, а каждая десятая справка будет проверяться на подлинность. К тому же будет действовать обязательное экспресс-тестирование на коронавирус пассажиров в аэропорту Южно-Сахалинска и на паромной переправе.

- Напомню, все прибывающие на острова отправляются на строгую двухнедельную обсервацию - на дому или в специализированных учреждениях. Для выхода из карантина необходимо получить отрицательные результаты анализов на коронавирус и пройти компьютерную томографию легких, - отметил губернатор области Валерий Лимаренко в соцсетях. - Кто не имеет прописки и приезжает в регион по приглашению местных предприятий, тому по-прежнему для въезда в островной регион необходимо оформить цифровой пропуск.

Между тем такое же требование ввели в аэропорту Владивостока. Прибывающие в Приморский край из Москвы или Новосибирска пассажиры должны будут предоставить справку с результатами обследования на коронавирус. Тест необходимо сдать не позднее чем за два дня до въезда в регион. Иначе можно отправиться на 14-дневную самоизоляцию.