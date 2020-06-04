В провинции Хэйлунцзян начали открывать музеи для посетителей

Сразу несколько музеев провинции Хэйлунцзян вновь начали принимать посетителей, чтобы удовлетворить спрос местных жителей на общественные культурные услуги.

В числе открывших свои двери Музей провинции Хэйлунцзян, Мемориальный музей павших героев за освобождение Северо-Восточного Китая и Музей национальностей провинции Хэйлунцзян. Они работают при условии соблюдения всех норм и правил по профилактике и контролю над эпидемией коронавирусной инфекции.

С 3 июня возобновила также предоставление услуг читателям библиотека провинции Хэйлунцзян.

Посетители могут заранее записаться на посещение через публичный аккаунт вышеуказанных музеев и библиотеки в мессенджере WeChat или на их официальных сайтах.