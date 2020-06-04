Ситуация с распространением коронавируса в целом по стране стабилизируется, но нужно мониторить обстановку в каждом регионе и реагировать оперативно, заявил президент на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Владимир Путин также поручил помочь Забайкалью справиться с COVID-19 - минобороны развернет там мобильный госпиталь.

Перед тем как перейти к повестке, глава государства заметил, что исполнилось 28 лет со дня образования Совбеза. "Созданный в сложное для страны время, он стал одним из важнейших органов, обеспечивающих деятельность президента по формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности и за прошедшие годы сыграл действительно заметную роль в принятии многих серьезных, а подчас и стратегических решений", - заявил Путин.

"В рамках деятельности Совбеза традиционно обсуждаются ключевые вопросы укрепления суверенитета, обороноспособности, государственной и общественной безопасности нашей страны, повышения ее влияния на международной арене, вырабатываются долгосрочные меры в области социально-экономического и научно-технологического развития, ведется большая информационно-аналитическая и экспертная работа", - констатировал глава государства.

"В последние месяцы на этой площадке повышенное внимание мы с вами уделяли вопросам борьбы с эпидемией коронавируса", - продолжил президент. "Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается, но, как уже говорил, нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию", - указал он.

Владимир Путин обратил внимание на рост числа заболевших в Забайкальском крае: "Динамика там пока сложная, и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону, и, прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения".

"Мы уже несколько раз применяли возможности Вооруженных Сил, министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией - и за границей, и у нас в стране", - заметил глава государства. Минобороны в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей в разных регионах, быстро "развернулись" и в Дагестане, оценил он.

Теперь настало время помочь Забайкалью. Владимир Путин поручил министру обороны незамедлительно приступить к развертыванию госпиталя в этом регионе. Больница должна быть укомплектована всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи пациентам с COVID-19. В тот же день в минобороны приступили к переброске в Забайкальский край мобильного госпиталя на 100 коек для помощи больным коронавирусом. Как сообщили в ведомстве, он оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией. В нем также предусмотрены отделения анестезиологии и реанимации.

Минобороны развернет мобильный госпиталь в Забайкальском крае, где растет число заболевших

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.