Из аэропорта Гагарин в Саратове возобновляются полеты

Авиакомпании восстанавливают приостановленное из-за карантинных ограничений воздушное сообщение из аэропорта Гагарин в Саратове. В частности, с начала июня "Аэрофлот" к единственному утреннему рейсу в Москву добавил вечерний рейс. Еще один рейс в столицу ежедневно выполняет авиакомпания S7 Airlines.

Добраться до столицы теперь стало возможным и на самолетах авиакомпании "Победа" - пока три раза в неделю. Но с 11 июня рейсы лоукостера в Москву станут ежедневными, а с 26 июня будут выполняться дважды в день. Таким образом, число рейсов между Москвой и Саратовом увеличится более чем в два раза.

С 11 июня из Гагарина начнутся полеты и в Сочи, с 23 июня откроется сообщение с Санкт-Петербургом. Кроме того, со следующего месяца планируется возобновление полетов в Симферополь. Стоимость билетов пассажиров также порадует - на ближайшие рейсы их предлагают по цене от 1,9 до 3,7 тысячи рублей.

В связи с увеличением числа пассажиров усиливаются меры по санитарно-эпидемиологической безопасности. Здание аэропорта уже оборудовано тепловизорами и санитайзерами. А на входе в аэровокзал будут установлены аппараты, с помощью которых можно будет купить одноразовые защитные маски.