Пензенским медикам бесплатно выделят землю

Медицинских работников первичного звена, которые сейчас испытывают особую нагрузку, обеспечат землей бесплатно. Поправки в региональный закон о землепользовании вынесли на рассмотрение Заксобрания Пензенской области.

Как пояснили в региональном правительстве, медицинские работники ряда специальностей будут наделены правом на получение земельного участка. Его можно использовать для строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Главное условие - медработники должны проживать в том муниципальном образовании, где работают.

Перечень специалистов, которые смогут воспользоваться льготой, сформировал региональный минздрав с учетом реальной потребности. В него вошли все районы области, причем в каждом - свой набор дефицитных специалистов. В основном это УЗИ-диагносты, терапевты, акушеры. Причем право на льготы получат как врачи, так и медсестры.

Есть хорошие новости и для пациентов. Чтобы обеспечить жителям отдаленных районов равные возможности получения медпомощи, в области ускоренно начали строить площадки для санитарной авиации. Первую из них - в самом отдаленном от Пензы Земетчинском районе, планируют запустить уже в этом году. Она будет располагаться на территории районной больницы, от нее до областного центра путь в 200 километров. На эти цели из регионального бюджета выделили 2,6 миллиона рублей.

С июля в регионе станет доступна медицинская эвакуация с использованием воздушных судов для доставки тяжелых пациентов в федеральные медицинские центры. Сейчас их доставляют в Москву только на машинах "скорой помощи". Но 12 часов в дороге для тяжелых больных может оказаться роковым испытанием.

- Сейчас пензенские врачи получают консультации от столичных коллег удаленно, по доступным видам связи. Так, реаниматологов консультируют специалисты ведущих московских клиник по борьбе с COVID-19, - рассказала и.о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.