Представители СК и Минздрава в Удмуртии обсудили с медиками выплаты

Александр Бастрыкин дал указание своим подчиненным самым внимательным образом следить за правильностью и своевременностью выплаты медикам, которые помогают больным коронавирусом. И если подобные факты появятся - реагировать немедленно. Следственное управление СК по Удмуртской Республике отчиталось о первых результатах проверки.

Как рассказали в ведомстве, проверка показала "неблагоприятную обстановку" в Глазовской районной больнице. Там люди возмущались отсутствием положенных выплат.

Руководство следственного управления никого в Глазов посылать не стало. Начальство приняло решение - самим выехать в город, чтобы на месте разобраться. Сотрудники СК поехали не одни.

Заместитель руководителя следственного управления полковник Максим Козлов вместе с руководством республиканского Минздрава и представителями местной прокуратуры встретился с коллективом Глазовской районной больницы. На встречу пришли не только сто медиков райбольницы, включая ее руководство, но и персонал медицинских учреждений всего города Глазова и района, врачи и фельдшеры местной станции скорой медицинской помощи, медсестры, санитарки, представители профсоюзной организации и инициативной группы медработников Глазова.

Медики получили редкую возможность лично задать все накопившиеся у них вопросы о размерах и основаниях начисления выплат, в том числе применительно к конкретным спорным ситуациям.

Руководству медицинского учреждения проверяющие поручили "тщательно проработать" вопрос о проверке обоснованности начисления выплат сотрудникам больницы и отказа в таких начислениях.

Заместитель руководителя следственного управления настоятельно порекомендовал руководству медиков составить график личного приема коллективов медучреждений города и района по выплатам и "выстроить взаимодействие" с независимым профсоюзом медиков Глазовского района.

Вчера на рабочую встречу с заместителем руководителя следственного управления Максимом Козловым главный врач районной больницы принес документы, подтверждающие начисленные и произведенные выплаты медикам за май.