Новости

В Кемерове врача осудили за отсутствие маски 11:13
Видео: Водители утопили автомобили, объезжая пробку вброд 11:13
Под Краснодаром обнаружили захоронение сарматского воина 11:06
В Екатеринбурге зарегистрировано самое большое пасхальное яйцо в РФ 11:04
Певица Софи Эллис-Бекстор упала с велосипеда и разбила голову 11:01
Chevrolet Niva об этом только мечтала: пикап и фургон на базе Lada Niva-2 11:00
На Мальдивах объявили дату начала туристического сезона 10:58
В Чечне после урагана госпитализированы три человека 10:58
В Екатеринбурге больницу закрыли после заноса коронавируса 10:53
Вышел трейлер хоррор-антологии с Эмилией Кларк "Инструкция по убийству" 10:50
Представители СК и Минздрава в Удмуртии обсудили с медиками выплаты 10:43
Со дна Амура подняли шесть из 55 затонувших кораблей 10:38
Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве на рынке интернет-торговли 10:37
Ученые датировали арку Уилсона и "Великий мост" в Иерусалиме 10:34
Многоликий: Toyota представила обновленный внедорожник Fortuner 10:33
Педагоги Прикамья получат доплаты за работу во время самоизоляции 10:23
Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню России 10:21
Циклон "Нисарга" ударил по Йемену и движется к Индии 10:17
В Долине гейзеров на Камчатке обнаружили новый источник 10:11
Собянин: Для Москвы актуально электронное голосование по Конституции 10:10
LEGO не хочет рекламировать свои полицейские наборы 10:09
В Волгограде утонула школьница 10:07
При вскрытии у Джорджа Флойда обнаружили коронавирус 10:07
В Магадане 24-летнего мужчину осудили пожизненно за четыре убийства 10:04
Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Представители СК и Минздрава в Удмуртии обсудили с медиками выплаты

Текст: Наталья Козлова

Александр Бастрыкин дал указание своим подчиненным самым внимательным образом следить за правильностью и своевременностью выплаты медикам, которые помогают больным коронавирусом. И если подобные факты появятся - реагировать немедленно. Следственное управление СК по Удмуртской Республике отчиталось о первых результатах проверки.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Мурашко: До 10 июня все медики получат стимулирующие выплаты

Как рассказали в ведомстве, проверка показала "неблагоприятную обстановку" в Глазовской районной больнице. Там люди возмущались отсутствием положенных выплат.

Руководство следственного управления никого в Глазов посылать не стало. Начальство приняло решение - самим выехать в город, чтобы на месте разобраться. Сотрудники СК поехали не одни.

Заместитель руководителя следственного управления полковник Максим Козлов вместе с руководством республиканского Минздрава и представителями местной прокуратуры встретился с коллективом Глазовской районной больницы. На встречу пришли не только сто медиков райбольницы, включая ее руководство, но и персонал медицинских учреждений всего города Глазова и района, врачи и фельдшеры местной станции скорой медицинской помощи, медсестры, санитарки, представители профсоюзной организации и инициативной группы медработников Глазова.

Мишустин оценил ситуацию с обеспечением масками медиков в регионах

Медики получили редкую возможность лично задать все накопившиеся у них вопросы о размерах и основаниях начисления выплат, в том числе применительно к конкретным спорным ситуациям.

Руководству медицинского учреждения проверяющие поручили "тщательно проработать" вопрос о проверке обоснованности начисления выплат сотрудникам больницы и отказа в таких начислениях.

Заместитель руководителя следственного управления настоятельно порекомендовал руководству медиков составить график личного приема коллективов медучреждений города и района по выплатам и "выстроить взаимодействие" с независимым профсоюзом медиков Глазовского района.

Вчера на рабочую встречу с заместителем руководителя следственного управления Максимом Козловым главный врач районной больницы принес документы, подтверждающие начисленные и произведенные выплаты медикам за май.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Правительство Следственный комитет Правительство Минздрав Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов
Масочный режим в столице может продлиться до осени
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Эксперт рассказал о роли России в стыковке корабля Crew Dragon с МКС
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет