Суд в Кировской области поставил точку в тяжелой жизни маленьких детей, приговорив их молодую мать к наказанию - обязательным работам и выплате алиментов. А еще суд решил, что женщина недостойна быть матерью и лишил ее родительских прав.

"Оставление в опасности" - так называется уголовная статья, по которой расследовал это вопиющее дело Следственный комитет. История началась зимой. Вечером 23 февраля 34-летняя жительница села Быково Куменского района Кировской области заперла дверь своего дома, оставив двух детей - 8-месячную девочку и 2-летнего мальчика одних, и отправилась в гости в соседний поселок. Позже следствие казенно напишет, что мама "не обеспечила детей присмотром и необходимым питанием".

Несколько дней мать весело гуляла со своими знакомыми. А малышей в пустом запертом доме нашли сотрудники полиции, ужаснулись и отвезли их в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Быстро выяснилось, что женщина нигде не работала и жила на пособие по уходу за ребенком. Семью знали все, кому положено, - она как неблагополучная была на учете и в местной администрации, и в полиции. В последней следователю дали справку, что мамочку и раньше привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. У женщины еще есть старшие дети, на которых ее уже лишили родительских прав, и детей воспитывает государство.

Суд прочел все, что собрал Следственный комитет, и согласился, что дальше штрафовать женщину бессмысленно. Гражданку решением суда лишили прав на оставшихся малышей. Им она должна платить алименты. Суд решил, что женщина отправится на исправительные работы, на которых проведет год и шесть месяцев.