В Башкирии устроили стрельбу из-за девушки

В селе Сафарово Учалинского района местные жители устроили стрельбу из пневматического оружия из-за девушки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 3 июня. Житель села поссорился со своей бывшей девушкой. Вероятно, она решила выяснить с ним отношения и позвала для этого нескольких знакомых. В итоге после словесной перепалки один из приезжих выстрелил в обидчика девушки из пневматического пистолета. Мужчина получил ссадину плеча и обратился к врачам, медики сообщили о случившемся в полицию.

Следственно-оперативная группа и участковый, выехавшие на место преступления, установили участников конфликта и теперь проводят проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.