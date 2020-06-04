Новости

В Москве работа инфорцентров реновации возобновится 5 июня 18:48
Собянин: Москва исполнит все свои социальные обязательства 18:46
"Заряженный" хэтчбек Hyundai установил рекорд скорости на льду Байкала 18:45
В сочинском парке "Дендрарий" обнаружили редкие дикие орхидеи 18:37
Собянин: Через 2-3 недели больницы в Москве начнут работать в обычном режиме 18:31
Сотрудник фирмы расстрелял недовольного клиента в центре Петербурга 18:28
Беспилотники Росгвардии направлены к месту розлива топлива в Норильске 18:22
Минюст предлагает прописать понятие робота-коллектора 18:19
В Йемене убит стрингер видеоагентства Ruptly 18:17
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявили обвинения 18:17
В Новгородской области задержали "вора в законе" 18:07
В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с двумя фурами 18:04
Бабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКА 17:53
На Ставрополье экс-судью обвинили во взяточничестве 17:51
Данные Hubble рассказали о звездах популяции III 17:46
Пять автомобилей столкнулись на МКАД и перекрыли половину полос движения 17:37
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина 17:36
В Волгоградской области в рейсовом автобусе из Махачкалы нашли львенка 17:33
Музей Аушвиц-Биркенау попросил о финансовой помощи 17:33
Названы самые продаваемые кроссоверы в России в мае 2020 года 17:30
В Самарской области обнаружена еще одна вспышка АЧС 17:23
Захарова назвала обвинения Берлина по "хакерским атакам" абсурдом 17:22
Столичные медики рассказали о борьбе с COVID‑19 в Северной Осетии 17:19
Петербург отметит день рождения Пушкина в онлайн-формате 17:18
Назначен новый руководитель фирмы "Туполев" 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 18:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с двумя фурами

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: ГИБДД по Нижегородской области Фото: ГИБДД по Нижегородской области
Фото: ГИБДД по Нижегородской области

Сегодня около 17 часов в Богородском районе Нижегородской области произошла авария с участием двух большегрузов и двух легковых машин. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Пять автомобилей столкнулись на МКАД и перекрыли половину полос движения

В аварии погибли два человека - муж и жена 1979 года рождения. Еще трое получили ранения различной степени тяжести, среди них - десятилетний мальчик. Пострадавшие доставлены в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, уточнили в ведомстве.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России
СК завел дело о халатности из-за позднего сообщения о ЧП в Норильске
Роспотребнадзор: Прогулки и занятия спортом в масках безопасны для людей
Потерявшим работу родителям выделят средства на уход за первенцем
Портал госуслуг готов принимать заявки на голосование по Конституции
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет