В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с двумя фурами

Сегодня около 17 часов в Богородском районе Нижегородской области произошла авария с участием двух большегрузов и двух легковых машин. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В аварии погибли два человека - муж и жена 1979 года рождения. Еще трое получили ранения различной степени тяжести, среди них - десятилетний мальчик. Пострадавшие доставлены в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, уточнили в ведомстве.