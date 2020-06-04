В Пензенской области малый бизнес получил максимальную поддержку

Пензенская область отмечена одним из лидеров по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку в условиях пандемии. Оценку работе региональных властей дали представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

В Пензенской области действует 45,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают занятость более, чем 156 тысячам человек. Большая часть из этих предприятий, точнее, около 68 процентов - это индивидуальные предприниматели с численностью занятых до 15 человек. В сложившейся ситуации это оказалось самая уязвимая категория бизнеса.

Глава региона Иван Белозерцев поручил проводить "контрольные закупки" для проверки региональных институтов, призванных помогать бизнесу.

- Будем проверять, как с предпринимателями работают и какую поддержку им оказали, а если не оказали, по какой причине. Во всех институтах поддержки сотрудники должны наизусть знать все меры, принимаемые на федеральном и региональном уровнях. Главная задача - помочь предприятию, чтобы оно сохранило рабочие места, чтобы у людей была работа - говорит губернатор Иван Белозерцев.

По оперативным данным количество субъектов малого и среднего предпринимательства - потенциальных получателей мер поддержки в Пензенской области составляет около 16 тысяч единиц.

Одной из самых востребованных форм поддержки стала безвозмездная финансовая помощь в размере МРОТ, который составляет 12 130 рублей, на решение неотложных задач малого и среднего бизнеса, в том числе на выплату заработной платы сотрудникам. По оперативным данным, за получением субсидий в налоговые органы обратилось более 10 тысяч налогоплательщиков, выплачено порядка 268 млн. рублей.

По специальным кредитным программам на получение беспроцентного кредита на неотложные нужды, включая выплату зарплаты в банки, участвующие в программе, поступило 419 заявок, из них 250 одобрены на сумму более 432 миллионов рублей, из них фактически выдано 132 кредита. Среди регионов ПФО Пензенская область входит в тройку лидеров по реализации этой меры поддержки.

По отсрочке уплаты тела кредита было подано семь заявок, все они одобрены на общую сумму 42,8 миллиона рублей.

Кредитными каникулами воспользовались уже 364 предпринимателя, всего поступило 630 заявок. Кстати, эта мера поддержки доступна не только представителям наиболее пострадавших отраслей, а также индивидуальным предпринимателям, столкнувшимся с падением доходов более, чем на 30 процентов.

Упрощены требования по программе льготного кредитования по ставке 8,5 процентов. Теперь ею могут воспользоваться микропредприятия в сфере торговли. С начала года субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим в Пензенской области, выдано кредитов на сумму 1,8 миллиарда рублей. По этому показателю регион занимает 17-е место в России.

На региональном уровне приняты меры по увеличению оборотных средств гарантийной микрокредитной компании "Поручитель". Разработаны несколько антикризисных продуктов, рассчитанных, в первую очередь, для предпринимателей, виды деятельности которых не включены в перечень пострадавших. На конец мая "Поручитель" выдал 40 микрозаймов на сумму почти 120 миллионов рублей и 24 поручительства на общую сумму свыше 261 миллиона рублей, что позволило привлечь в региональную экономику 1,2 миллиарда рублей, - пояснил Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Также максимально снижены налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей с 6% до 1% по объекту налогообложения "доходы" и с 15% до 5% по объекту налогообложения "доходы минус расходы". Этой поддержкой смогут воспользоваться около пяти тысяч пензенских предпринимателей. Сумма льготы составит 400 миллионов рублей.

Министерством экономики Пензенской области подготовлены изменения в региональное законодательство, в части расширения видов экономической деятельности, в отношении которых будут снижены налоговые ставки по УСН. В перечень дополнительно включены народные промыслы, вендинговая торговля и деятельность СМИ. Потенциальными получателями налоговой льготы смогут стать еще 120 субъектов малого бизнеса.

Также, с января текущего года снижена ставка по налогу на имущество организаций, исчисляемому, исходя из кадастровой стоимости объекта, с 2% до 1,6%. На 2021 год также установлена пониженная ставка в размере 1,8%. Потенциальными получателями налоговой льготы являются 321 организация в отношении более 500 объектов. Потери регионального бюджета от предоставления налоговой льготы составят порядка 100 миллионов рублей.

Кроме этого, собственникам имущества, налог по которому исчисляется, исходя из среднегодовой стоимости, предоставлена льгота взамен на снижение ими арендной платы для арендаторов из наиболее пострадавших сфер. Сумма налога к уплате будет снижена на сумму снижения арендной платы.

Снижена стоимость патента в два раза для индивидуальных предпринимателей, в пострадавших отраслях. В настоящее время выдано 182 патента индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях. Выпадающие доходы ориентировочно составят 1,9 миллиона рублей.

Кстати

На местном уровне также приняты меры поддержки бизнеса. Так в отдельных районах области установлена льгота по земельному налогу собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы либо снизивших размер арендной платы для арендаторов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в наиболее пострадавших сферах, а также снижен размер единого налога на вмененный доход путем корректировки коэффициентов, они распространяются на период с января 2020 года. Снижение налоговой нагрузки затронет около 15 тысяч предпринимателей региона.