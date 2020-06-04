В Пензенской области снизили арендные платежи для бизнеса

В Пензенской области предусмотрели отсрочку по аренде земельных участков, находящихся в региональной собственности, а также предоставили льготы по налогу на имущество организаций, призванные стимулировать арендодателей снижать ежемесячную плату в период простоя для своих арендаторов.

- Понимая, что сегодня бизнес оказался в сложных экономических условиях, мы пошли на эти меры, сознавая, что это неминуемо снизит налоговые поступления в бюджет. Но мы призываем собственников помещений поддержать нашу инициативу, чтобы они не повышали, а снижали стоимость аренды. Так мы сохраним малый и средний бизнес, чтобы было кому арендовать торговые площади, - говорит глава региона Иван Белозерцев.

В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость, налоговая ставка в 2020 году снижена до 1,6 процента, в 2021 году она составит 1,8 процента, в 2022 году и последующие годы - два процента.

Собственникам имущества, налог по которому исчисляется, исходя из среднегодовой стоимости, предоставлена льгота взамен на снижение ими арендной платы для арендаторов из наиболее пострадавших сфер. Сумма налога к уплате будет снижена на сумму снижения арендной платы.

Соответствующее изменения в региональное налоговое законодательство утвердило Законодательное собрание Пензенской области в апреле текущего года.

Предусмотрены отсрочка и освобождение от уплаты арендных платежей в текущем году по объектам, находящимся в областной и муниципальной собственности. По состоянию на начало июня, заключено 546 дополнительных соглашений об отсрочке, снижению и освобождению от арендной платы 54 арендодателей в отношении 601 объекта государственного и муниципального недвижимого имущества на общую сумму более 12,5 миллионов рублей.

В ряде муниципальных образований также предусмотрены льготы по земельному налогу собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы либо снизившим размер платы для арендаторов при условии, что они осуществляют предпринимательскую деятельность в наиболее пострадавших сферах. По предварительной оценке выпадающие доходы местных бюджетов составят 1,2 миллиона рублей.

Муниципальными образованиями снижен размер единого налога на вмененный доход путем корректировки коэффициентов К2 с распространением срока действия с 1 января 2020 года. Например, в городе Пензе, где сосредоточено наибольшее количество субъектов малого предпринимательства, принято решение снизить корректирующий коэффициент К2 на 25 процентов для розничной торговли продовольственными товарами и лекарственными средствами. Также установлено минимальное значение коэффициента К2 для услуг по перевозке пассажиров автобусами малой и большой вместимости. Для остальных видов деятельности корректирующий коэффициент снижен на 50 процентов.

В Каменском районе принято решение снизить корректирующий коэффициент К2 на 20 процентов для предприятий розничной торговли непродовольственной группы товаров и организаций, оказывающих услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, на 30 процентов - для автотранспортных услуг, на 50 процентов - для организаций, оказывающих услуги общественного питания.

- Необходимо отметить, что для организаций и индивидуальных предпринимателей из пострадавших отраслей на шесть месяцев продлены сроки уплаты налогов и авансовых платежей по ним (кроме НДС), а также страховых взносов. Этой мерой воспользовались почти пять тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, объем высвобожденных средств составил 382,2 миллиона рублей, - пояснил Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

С 18 мая возможность получить отсрочку по уплате налогов и сборов также получили арендодатели, предоставившие отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов, и соответствующие двум критериям. Во-первых, код основного вида деятельности у них звучит как "Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом". Во-вторых, объект недвижимого имущества должен быть включен в перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Контакт

При региональном Фонде поддержки предпринимательства работает "горячая линия", где можно уточнить подробности о мерах госпомощи на региональном и федеральном уровнях. Телефон 8-800-555-19-58.