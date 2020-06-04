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04.06.2020 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском крае произошел прорыв нефтепровода

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

На магистральном нефтепроводе "Холмогоры-Клин" компании в Пермском крае произошла разгерметизация и последующий за ней разлив нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
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Чрезвычайное происшествие произошло в 3,5 километрах юго-западнее населенного пункта Тулумбаиха. По предварительным подсчетам, объем утечки составил около 10 кубических метров нефти.

В настоящее время участок нефтепровода протяженностью около 400 километров перекрыт. Транспортировка нефти потребителям осуществляется по резервной линии Сургут-Полоцк.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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