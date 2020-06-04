В Пермском крае произошел прорыв нефтепровода

На магистральном нефтепроводе "Холмогоры-Клин" компании в Пермском крае произошла разгерметизация и последующий за ней разлив нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Чрезвычайное происшествие произошло в 3,5 километрах юго-западнее населенного пункта Тулумбаиха. По предварительным подсчетам, объем утечки составил около 10 кубических метров нефти.

В настоящее время участок нефтепровода протяженностью около 400 километров перекрыт. Транспортировка нефти потребителям осуществляется по резервной линии Сургут-Полоцк.