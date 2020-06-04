В Самарской области обнаружена еще одна вспышка АЧС

В Самарской области продолжает распространяться африканская чума свиней - на днях зафиксирован десятый случай с начала года.

По данным регионального управления Россельхознадзора, сейчас новый очаг купируется и ликвидируется. А охотхозяйство, где была обнаружена АЧС, будет вынуждено уйти на карантин.

По данным Россельхознадзора, на 1 июня 2020 года в России зафиксировано 11 вспышек АЧС: 6 из них в Самарской области, две в Амурской области, по одной в Нижегородской, Новгородской, Смоленской областях.

Напомним, в России борьба с АЧС ведется по утвержденному Плану мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней.

Документ предусматривает ряд профилактических мероприятий в зависимости от сложившейся эпизоотической ситуации и включает в себя проведение проверок свинокомплексов, перерабатывающих предприятий и предприятий общепита, дезинфекцию организаций торговли (включая продовольственные склады), контроль за условиями хранения и транспортировки мясной продукции и многое другое.