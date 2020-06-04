В Уфе гражданина Китая задержали за взятку сотруднику ФСБ

49-летний гражданин Китайской Народной Республики, временно проживающий в Уфе, стал фигурантом уголовного дела по статье "Дача взятка в особо крупном размере". Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

Следствие считает, в конце мая - начале июня 2020 года подозреваемый, занимающий должность гендиректора коммерческой фирмы, предложил сотруднику ФСБ два миллиона рублей за помощь в решении его проблем. За это вознаграждение сотрудник управления должен был незаконно вернуть мобильный телефон предпринимателя и другие электронные носители, изъятые оперативниками ФСБ в фирме подозреваемого, а также помочь в прекращении проверочных мероприятий в компании. Гендиректор даже купил точно такой же телефон, чтобы заменить на него изъятый и скрыть незаконный возврат.

Однако сотрудник ФСБ доложил об этом предложении своему руководству. В итоге подозреваемого задержали с поличным. Ему предъявили обвинение.

Мужчина признал вину в совершенном преступлении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.