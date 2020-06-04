Нижегородские водители утопили автомобили, объезжая пробку вброд

В сети набирает популярность видео, снятое в Борском районе Нижегородской области. Водители пытаются объехать традиционную пробку вброд, в итоге топят машины и попадают на дорогостоящий ремонт.

Автор ролика - один из основателей внедорожного сообщества OffroadNN Дмитрий - рассказал "РГ", что глубина брода в этом месте достигает 70-80 сантиметров максимум. И если для внедорожника это, как правило, не является проблемой, то для большинства моноприводных автомобилей и кроссоверов препятствие не преодолимо без последствий.

- Видео - это не постановка, люди реально не понимающие опасности от воды, бездумно начинают преодолевать брод, тем самым заливая салоны и самое страшное - двигатели. От воды, попавшей через воздухозаборник, двигатель может получить гидроудар. В автомобиле, не подготовленном для бродов, вода проникает в ступичные узлы, редукторы и коробки передач. Даже если автомобиль проехал, но вода попала в эти агрегаты, и водитель их сразу не проверил, в будущем можно попасть на дорогостоящий ремонт, - пояснил Дмитрий.

Брод через реку Везлома, по сути - техническая дорога, появился во время строительства новой транспортной развязки для проезда техники. Дублер Борского моста был открыт летом 2017 года: он был призван решить проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода, но в выходные во время дачного сезона на дороге от Борского моста до Неклюдовского кольца все равно собирается скопление машин на несколько километров.

На видео пробку через брод пытаются проехать самые разные автомобили - УАЗ Патриот, Mitsubishi Pajero, Suzuki Vitara и другие. Наибольшее удивление у пользователей вызвал отчаянный водитель Lada Granta, который поплыл буквально через пару метров.

- Для этого автомобиля брод на сто процентов не проходим. Стоит отметить, что река сейчас еще находится в паводке и буквально через пару недель войдет в свое обычное русло. В конце ролика еще умудрился застрять УАЗ Патриот. Он гнал волну, пытался на скорости проехать, и вода попала в воздухозаборник, - пояснил автор ролика.

По его словам, минимальные потери от проезда брода неподготовленным автомобилем начинаются от 2-4 тысяч: столько стоит проверка на наличие воды в агрегатах. Просушить салон с разбором пола - это около 20 тысяч, капитальный ремонт или замена двигателя, в случае гидроудара, начинается от 50 тысяч рублей.

В комментариях к видео, получившему название "Безумие и отвага", пользователи шутят, что открытие автосервиса в этом месте может принести немалый доход.