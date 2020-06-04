Житель Нижегородской области устроил стрельбу из-за замечания о маске

Житель Нижегородской области устроил стрельбу у магазина в деревне Малая Ельня из-за просьбы надеть маску. Об этом в соцсетях написали очевидцы происшествия.

Случай произошел еще 27 мая, однако известно о нем стало лишь сейчас. Мужчина зашел в магазин без маски, где продавец и посетитель сделали ему замечание, затем разборки продолжились на уличной парковке уже с выстрелом из травматического пистолета.

В пресс-службе МВД по Нижегородской области сообщили, что по факту стрельбы проводится проверка и экспертиза для установления причиненного вреда потерпевшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.