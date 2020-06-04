Александр Усс прибыл в Норильск на место разлива нефтепродуктов

Губернатор Красноярского края Александр Усс, глава МЧС России Евгений Зиничев, заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин прибыли в Норильск для принятия на месте решения о механизмах ликвидации последствий экологической катастрофы, вызванной утечкой дизельного топлива из резервуара Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК).

Глава региона и руководитель МЧС осмотрели поврежденный резервуар НТЭК, из которого вытекло более 20 тысяч тонн топлива. В программе рабочей поездки - облет территории разлива дизтоплива и участие в общем совещании с представителями федеральных структур, компании, администрации города.

Накануне на совещании у президента РФ Владимира Путина было дано поручение правоохранительным органам проверить действия НТЭК по информированию органов власти и принятию мер, направленных на борьбу с утечкой топлива. Также по поручению главы государства введен режим ЧС федерального характера.

В координационном совещании под председательством министра МЧС России Евгения Зиничева приняли участие губернатор края Александр Усс, члены правительства края, представители федеральных структур, компании НТЭК и администрации города.

"Сегодня я могу с удовлетворением констатировать, что совместными усилиями самой компании, представителей других хозяйствующих субъектов из разных территорий страны найдем достаточно простой, но эффективный способ ликвидации последствий разлива нефтепродуктов именно на самой реке. Остается еще два принципиальных вопроса: это комплекс по недопущению такого рода вещей в будущем - для этого здесь есть соответствующие контролирующие, проверяющие органы, реальная оценка ущерба и предложение конкретного плана по восстановлению. Считаю, эта работа может быть завершена в весьма короткие сроки", - сказал глава региона в начале совещания.