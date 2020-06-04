Падение цен на нефть, снижение курса российской валюты и пандемия коронавируса - основные факторы, влияющие сегодня на рынок строительных материалов и цемента в Сибири. Как работает отрасль в этих непростых условиях и каковы ее ближайшие перспективы?

Объемы производства цемента в России в первом квартале 2020 года превысили аналогичный показатель 2019-го на 5,8 процента, составив, по данным исследовательской компании "ГС-Эксперт", 9,85 миллиона тонн. И Сибирский федеральный округ наряду с Дальневосточным и Центральным вышел в лидеры по темпам роста: цемента здесь выпустили больше на десять процентов. Примерно на столько же, по оценкам специалистов холдинга "Сибирский цемент", в макрорегионе увеличился и объем потребления "хлеба строительства".

Однако уже в апреле ситуация изменилась - за месяц спрос "рухнул" более чем на двадцать процентов по сравнению с аналогичным показателем 2019-го. И по результатам четырех месяцев емкость рынка в Сибири превысила уровень января-апреля 2019-го лишь на два процента. Закономерно, что аналитики стали прогнозировать снижение продаж по итогам года на семь-десять, а при самом пессимистичном сценарии - на тридцать-пятьдесят процентов.

Когда в регионах остановились стройки, эксперты заговорили не только о возможном значительном сокращении емкости российского рынка, но и о других последствиях пандемии COVID-19. Так, первый вице-президент холдинга "Сибирский цемент" Валерий Бодренков, напомнив, что в Китае на фоне карантина потребление цемента упало почти на треть, обозначил угрозу кризиса неплатежей со стороны потребителей отечественной продукции. При этом он не исключил снижения спроса не только на цемент, но и на стройматериалы на его основе.

Кроме того, девальвация руб-ля, по мнению Валерия Бодренкова, грозит увеличением сроков реализации инвестиционных проектов компании. Около трети соответствующего бюджета холдинга - расходы на приобретение высокотехнологичного оборудования, по большей части импортного. "Давят" на цементников и другие издержки. В частности, в "Сибцеме" приводят следующие данные: с 2017 по 2019 годы стоимость электро-энергии увеличилась на 24 процента, газа - на 8,9, железнодорожный тариф был повышен на 15,6 процента. Существенно подорожали сырье, материалы, запчасти. Например, цена флюоритовой руды, необходимой в процессе обжига клинкера, стала больше на 66 процентов, футеровочных пластин - в среднем на 60 процентов, дизельного топлива - на 41 процент.

Список можно продолжать. Как результат - серьезный рост себестоимости стройматериалов. На самом мощном заводе холдинга - "Топкинском цементе" - подсчитали: в 2017 году себестоимость продукции возросла на шесть процентов от уровня 2016-го, в 2018-м увеличилась еще на тринадцать процентов, а в 2019-м - на восемь. Плановый рост в нынешнем году оценивается в девять-десять процентов. И все это - на фоне снижения загрузки производственных мощностей, упавшей с 81 процента в 2014-м до 60 в 2019-м.

Чтобы предприятия смогли выжить в сложившихся обстоятельствах, в нашей стране ввели меры господдержки (в том числе системообразующих компаний, в перечень которых включены и крупные цементные заводы Сибири). Они уже дали результат: благодаря действиям президента и правительства России, направленным на поддержку строительной отрасли, темпы падения объемов потребления цемента в мае удалось снизить, что позволило отчасти "отыграть" апрельское снижение. Таким образом, строительство - как жилищное, так и инфраструктурное - в очередной раз признано антикризисным драйвером российской экономики. Поэтому, несмотря на объективные сложности, ведущие заводы стройиндустрии готовы к активной работе.

Так, на всех производствах "Сибцема" завершились ремонты основного и вспомогательного оборудования с проверкой технического состояния агрегатов. Все запланированные мероприятия закончены в срок на Топкинском цемзаводе: в цехе "Сырьевой" капитально отремонтировали трубную мельницу № 4, в "Обжиге" на печи № 3 провели работы общей стоимостью 72 миллиона руб-лей. В цехе "Помол" обновили мельницы №№1-4 и сепаратор QDK, который используется на мельницах замкнутого цикла №№ 8 и 9. В "Готовой продукции" провели комплексный ремонт всех упаковочных линий.

На Красноярском заводе, где только в обновление цементных мельниц было вложено более тридцати миллионов рублей, пустили в тестовом режиме систему автоматического мониторинга показателей выбросов. Датчики газоаналитического комплекса стоимостью 26 миллионов рублей передают данные на промышленный компьютер в режиме онлайн. Не выбился из графика ремонтов и Тимлюйский завод, попутно обновляющий автопарк. В апреле на предприятие поступил полноповоротный колесный экскаватор Hyundai Robex 210W-9S стоимостью 11,5 миллиона рублей.

К сезону активного строительства подготовились и новые управляемые общества "Сибцема" - заводы Ангарска и Искитима, вошедшие в состав холдинга в конце мая.

- Опыт транснациональных корпораций, занимающих ведущие позиции на мировом цементном рынке, подтверждает: добиваться эффективной и надежной работы производств, своевременно проводить их модернизацию, обеспечивать выпуск конкурентоспособной продукции могут лишь крупные компании. Это закономерно: изготовление цемента - одна из отраслей высокой капиталоемкости. Аккумулировать необходимые финансовые и материальные ресурсы под силу только большим игрокам рынка, - подчеркивает Валерий Бодренков. - В нашей стране наиболее значимые вложения нужны заводам, введенным в строй в советское время. Степень морального и физического износа основных фондов таких предприятий очень высока. Кроме того, постоянно ужесточаются нормы экологического и трудового законодательства, регулирование в области промышленной безопасности. Поэтому для каждого производственного актива холдинга "Сибирский цемент" утверждена инвестиционная программа, учитывающая общее состояние мощностей и особенности технологического процесса. Теперь аналогичные планы развития будут разработаны и для цемент-ных заводов Ангарска и Искитима. Предприятиям предстоит реализовать масштабные проекты по техническому перево-оружению производства, обновлению авто- и спецтехники, расширению ассортимента. При оптимальных темпах экономического развития, обеспечивающих ежегодный прирост потребления цемента на пять-семь процентов и 60-70-процентную загрузку мощностей, за 2020-2022 годы на модернизацию пяти цементных заводов "Сибцем" направит более девяти миллиардов рублей.