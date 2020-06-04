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04.06.2020 06:42
Проект: В регионах

Укрепить "дорожные одежды"

Текст: Виктор Ушаков (президент НО "Ассоциация бетонных дорог", проектор по научной работе, завкафедрой МАДИ)
Российская газета - Экономика Сибири № 120(8174)
Стратегия развития в России промышленности строительных материалов до 2030 года предусматривает увеличение доли автомобильных дорог с применением цементобетона. Целесообразность их строительства подчеркнута в постановлении федерального правительства N 868-р от 10 мая 2016 года.

Дело в том, что такие покрытия имеют перед асфальтобетонными ряд преимуществ. Они служат тридцать и более лет, не требуют значительных эксплуатационных затрат в течение жизненного цикла, обеспечивают высокую прочность "дорожной одежде" и большую безопасность движения, поскольку сцепление колес с таким покрытием лучше, чем с асфальтобетонным. К тому же бетон отражает больше света (что улучшает видимость в темное время суток) и не меняет физико-механических свойств при изменении температуры окружающей среды. Так что сроки службы бетонных дорог выше практически во всех климатических зонах. По этим дорогам можно пропускать большое количество тяжелых транспортных средств, не ограничивая движения круглый год, даже весной.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Что же касается асфальтобетона, то чем выше температура, тем более пластичным он становится. Под действием транспортной нагрузки на таком покрытии образуется колея. А низкие температуры, наоборот, придают асфальтобетону хрупкость, провоцируя появление трещин и других видов деформаций и разрушений.

Асфальтобетон теряет прочность с течением времени также из-за воздействия процессов окисления битума. Тогда как цементобетон с годами становится только крепче. Его прочность, по сравнению с проектной, может увеличиться на тридцать процентов. Это позволяет говорить о больших перспективах применения таких технологий в дорожном строительстве.

Основной же "недостаток" цементобетонных покрытий в сравнении с асфальтобетонными - строгие требования к качеству материалов и культуре проведения работ. Жесткий контроль нужен на всех стадиях приготовления бетонной смеси, ее транспортировки, укладки и уплотнения. Чтобы выполнить все эти условия, необходимо широко внедрять в строительстве автодорог контракты жизненного цикла. Тогда сами подрядные организации будут крайне заинтересованы в качественной работе, чтобы свести последующие эксплуатационные затраты к минимуму.

И это уже давно стало обычной практикой во многих странах. Новые технологии формирования цементобетонных покрытий, которые сегодня внедряются в мире, предполагают полную механизацию и автоматизацию основных процессов. Это касается укладки и уплотнения бетонных смесей, отделки поверхности бетона, ухода за ним и устройства деформационных швов. Бетоноукладчики со скользящими формами за один проход выполняют весь комплекс необходимых работ.

Нужно сделать так, чтобы в дорожных проектах рассматривались варианты с асфальтобетонным и цементобетонным покрытиями и делался выбор в пользу наиболее экономичного и эффективного решения. Вопрос качества и себестоимости строительства дорог сейчас встает все чаще, что дает возможность всем участникам рынка выходить со своими предложениями на равных.

Экономические расчеты и международный опыт показывают: стоимость строительства "дорожных одежд" с цементобетонными покрытиями и слоями из традиционного асфальтобетона примерно одинакова. Но в долгосрочной перспективе первые всегда обходятся значительно дешевле - на сорок-пятьдесят процентов. Ведь срок их службы как минимум вдвое выше, а эксплуатационные расходы - наоборот. В первые двенадцать лет такие расходы попросту отсутствуют. Значительно сократить затраты на дорожное строительство и реконструкцию позволяет и широкое применение местных материалов, укрепленных цементными вяжущими.

В Вологодской области создали интерактивную карту ремонта дорог

Согласно федеральной стратегии, доля вводимых в эксплуатацию бетонных автодорог в России должна была составлять к 2020 году двадцать процентов, а в перспективе, к 2025-му - тридцать пять, к 2030-му - пятьдесят процентов. Ясно, что на передовые технологии невозможно перейти за один-два года, потому их нужно внедрять последовательно, с постепенным наращиванием темпов. Тем более что у нас в стране создают бетоны высокой прочности и долговечности, нет дефицита качественных цементов. Ресурсные мощности цементных заводов, загруженных сегодня менее чем наполовину, позволяют покрыть любые потребности строительства и реконструкции дорог. Например, даже если к 2025 году весь прогнозируемый объем работ будет выполнен с применением технологии монолитного бетона, это потребует дополнительно не более двенадцати миллионов тонн цемента в год, или одиннадцать процентов от общего объема отечественных мощностей по состоянию на 2019-й.

Для эффективного внедрения технологии строительства цементобетонных покрытий автодорог мы предлагаем проанализировать, как выполняются распоряжения правительства РФ - вышеупомянутое N868-р и N630 от 6 апреля 2017 года. А также обязать проектные организации предоставлять в Главгосэкспертизу экономическое сравнение вариантов конструкций жестких и нежестких "дорожных одежд". С учетом эксплуатационных затрат в рамках жизненного цикла объекта, чтобы можно было выбрать более эффективные конструкции. Кроме того, необходимо разработать пакет нормативно-технических документов, сметных расценок и нормативов, обеспечивающих качественное строительство цементобетонных покрытий и оснований автодорог с применением современных технологий. Последние тридцать лет такие документы у нас в государстве не разрабатывали и не актуализировали.

Каждому федеральному округу нужны региональные программы по строительству и реконструкции автодорог с применением цементобетона в основаниях и покрытиях, а также по продлению их жизненного цикла. Требуются и программы реконструкции улиц и магистралей городских агломераций с применением дорожного цементобетона, особенно на выделенных полосах движения и в местах остановок общественного транспорта, разгона и торможения, перекрестков с круговым движением, объездных дорог. Наконец, необходимо разработать программу создания отечественных комплектов машин для строительства цементобетонных покрытий.

Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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