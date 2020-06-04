Мэрия Новосибирска организовала спасательные посты в акватории Оби

Спасательные службы Новосибирска готовы к работе в летний период. Как отметил мэр Анатолий Локоть, в городе продолжается режим самоизоляции, и до его окончания пляжи закрыты. Но службы должны быть готовы, чтобы обеспечить безопасность жителей в акватории реки Оби и на других водных объектах в черте Новосибирска.

- Несмотря на то что ни один пляж в Новосибирске еще не работает - режим самоизоляции продлен до конца июня - посты спасателей на водоемах уже выставлены. И не зря: в период с 15 по 31 мая спасены семь человек, из них двое ребятишек, - сказал мэр Анатолий Локоть во время посещения базы аварийно-спасательного отряда "Западный".

Муниципальной аварийно-спасательной службой к предстоящему сезону подготовлены плавсредства и спасательные отряды. Сейчас на вооружении спасателей - 21 плавсредство.

На водных объектах города организовано восемь стационарных и шесть подвижных спасательных постов. Когда начнется купальный сезон, заработают все 18 постов.

По данным пресс-центра мэрии, в этом году в Новосибирске планируется открыть пять муниципальных пляжей, один из них - на территории парка культуры и отдыха "Бугринская роща", три - в парке "У моря Обского", а также пляж "Звезда" в Советском районе.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

На пляже в Бугринской роще уже проведено водолазное обследование дна, отобраны пробы воды и песка, они переданы в Роспотребнадзор для проведения исследований. На пляжах парка "У моря Обского" проверка дна водолазами запланирована на 4-5 июня.

- Подобная работа будет выполнена на всех пляжах города, прежде чем они откроются, - подчеркнул Анатолий Локоть. - В этом году обследование мест летнего отдыха горожан проводится позднее обычного из-за введенного в регионе особого режима. Ни один пляж не начнет работать, пока не будет снят режим самоизоляции.