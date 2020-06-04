Мэрия Новосибирска организовала спасательные посты в акватории Оби

Новости

Вышел трейлер хоррор-сериала про расизм "Страна Лавкрафта" 11:50
Более 85% новых случаев коронавируса у москвичей младше 65 лет 11:48
В Крыму в 2020 году тарифы на газ и электроэнергию не повысятся 11:46
Треть июньской нормы осадков выпала в Москве в минувшую ночь 11:44
Дамаск осудил США за "экономический терроризм" 11:44
Премьер-министром Беларуси назначен глава Госкомвоенпрома Роман Головченко 11:43
В Москве задержан мужчина с килограммом наркотиков 11:43
На Параде Победы Киргизию представят бойцы Национальной гвардии КР 11:41
В Пермском крае произошел прорыв нефтепровода 11:40
В двух районах Осетии ввели режим ЧС из-за урагана и ливня 11:40
Объявлена программа Каннского фестиваля 11:40
Столичные рестораторы сэкономили на аренде более 20 млн рублей 11:35
В Петербурге на Парад Победы выйдут более 120 женщин-военнослужащих 11:34
Ушел в историю старейший двигатель V8 11:30
В Кузбассе двое шахтеров получили серьезные травмы 11:21
В мае на столичную службу 112 поступило 183 тысячи экстренных вызовов 11:17
В Кемерове врача осудили за отсутствие маски 11:13
Нижегородские водители утопили автомобили, объезжая пробку вброд 11:13
Под Краснодаром обнаружили захоронение сарматского воина 11:06
В Екатеринбурге зарегистрировано самое большое пасхальное яйцо в РФ 11:04
Певица Софи Эллис-Бекстор упала с велосипеда и разбила голову 11:01
Chevrolet Niva об этом только мечтала: пикап и фургон на базе Lada Niva-2 11:00
На Мальдивах объявили дату начала туристического сезона 10:58
В Чечне после урагана госпитализированы три человека 10:58
В Екатеринбурге больницу закрыли после заноса коронавируса 10:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 11:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэрия Новосибирска организовала спасательные посты в акватории Оби

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Спасательные службы Новосибирска готовы к работе в летний период. Как отметил мэр Анатолий Локоть, в городе продолжается режим самоизоляции, и до его окончания пляжи закрыты. Но службы должны быть готовы, чтобы обеспечить безопасность жителей в акватории реки Оби и на других водных объектах в черте Новосибирска.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- Несмотря на то что ни один пляж в Новосибирске еще не работает - режим самоизоляции продлен до конца июня - посты спасателей на водоемах уже выставлены. И не зря: в период с 15 по 31 мая спасены семь человек, из них двое ребятишек, - сказал мэр Анатолий Локоть во время посещения базы аварийно-спасательного отряда "Западный".

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
В Новосибирске посчитают деревья с помощью лазеров

Муниципальной аварийно-спасательной службой к предстоящему сезону подготовлены плавсредства и спасательные отряды. Сейчас на вооружении спасателей - 21 плавсредство.

На водных объектах города организовано восемь стационарных и шесть подвижных спасательных постов. Когда начнется купальный сезон, заработают все 18 постов.

По данным пресс-центра мэрии, в этом году в Новосибирске планируется открыть пять муниципальных пляжей, один из них - на территории парка культуры и отдыха "Бугринская роща", три - в парке "У моря Обского", а также пляж "Звезда" в Советском районе.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

На пляже в Бугринской роще уже проведено водолазное обследование дна, отобраны пробы воды и песка, они переданы в Роспотребнадзор для проведения исследований. На пляжах парка "У моря Обского" проверка дна водолазами запланирована на 4-5 июня.

- Подобная работа будет выполнена на всех пляжах города, прежде чем они откроются, - подчеркнул Анатолий Локоть. - В этом году обследование мест летнего отдыха горожан проводится позднее обычного из-за введенного в регионе особого режима. Ни один пляж не начнет работать, пока не будет снят режим самоизоляции.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирск. Городские приоритеты

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов
Собянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков
В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование