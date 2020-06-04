На Алтае подростки избили ребенка и выложили видео в интернет

Следственный комитет начал проверку по факту жестокого избиения 13-летнего мальчика в городе Камень-на-Оби Алтайского края, сообщили в ведомстве.

Пострадавший был госпитализирован в Каменскую ЦРБ в среду, 3 июня. У него диагностированы многочисленные травмы, проблемы с почками, а также подозрение на сотрясение мозга.

Школьник сидел на камне неподалеку от своего дома и пас коз, когда к нему подошла толпа гуляющих ребят. Неожиданно один из них набросился на мальчика и начал наносить удары по голове и лицу. Затем к избиению присоединились и другие подростки.

Издевательства над ребенком снимали на мобильный телефон. Жестокое видео выложили в социальные сети.

- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова.

По предварительным данным, участники избиения установлены. Они уже стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.