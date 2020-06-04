В отсутствие жесткого пограничного режима между странами Таможенного союза недобросовестные участники рынка нелегально вывозят из России в Казахстан сотни тонн сельхозпродукции. Эта тема обсуждалась на прошедшем в 2019 году в Омске саммите глав двух государств. Как власти намерены бороться с теневым экспортом, выясняла корреспондент "РГ".

Прошлый год из-за неблагоприятных погодных условий был в Казахстане неурожайным, поэтому российская пшеница оказалась в соседней республике востребованной. На юг пошли караваны с зерном, в том числе нелегально. Власти забили тревогу.

По данным управления Россельхознадзора по Омской области, в ноябре прошлого года инспекторы проверили 437 фур и грузовиков, которые везли пшеницу в Казахстан. Каждый второй груз не сопровождали фитосанитарные сертификаты и другие необходимые для экспорта документы.

У крестьян - своя правда. Реализовать излишки зерна в другие регионы страны сибирякам сложно, слишком велики транспортные расходы. Поэтому когда перекупщики предлагают за зерно хорошую цену, сельхозпроизводители соглашаются - неважно, куда и на каких условиях отправят груз.

- В прошлом году объем официального экспорта зерновых упал почти на тридцать процентов. Основной причиной стало отсутствие мер государственной поддержки в виде льготного тарифа на перевозку зерна железнодорожным транспортом, - поясняет министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа. - Если прежде в период уборочной страды элеваторы не успевали обрабатывать пшеницу, то прошлой осенью стояли едва ли не полупустые. При этом приграничные в Казахстане были основательно загружены.

Специалисты подсчитали убытки и выяснили, что в период с сентября по декабрь 2019 года в Казахстан из региона вывезли более 200 тысяч тонн зерна. Соответственно, по федеральному проекту "Экспорт продукции АПК" регион недополучил не менее тридцати миллионов долларов.

Стимулом для утечки зерна являются и нестыковки в законодательстве, и прозрачные границы. Россия и Казахстан входят в Евразийский экономический союз, поэтому процедуры контроля перемещения грузов между странами максимально упрощены. В частности, подразделения Россельхознадзора в пунктах пропуска через государственную границу уполномочены проверять только ввозимую продукцию, а досматривать то, что вывозят, нет. Фактически единственной мерой борьбы с незаконным экспортом остаются совместные рейды представителей силовых ведомств, которые проводятся несколько раз в месяц, констатируют специалисты.

Теневой экспорт не только мешает конкурировать на рынке легальным производителям, но и искажает статистику и реальную ситуацию в АПК, нет возможности точно рассчитать себестоимость, рентабельность продукции.

- Данные об урожайности зерновых на юге Омской области и на севере Казахстана выглядят крайне странно. В ряде наших хозяйств она не превышает десяти-двенадцати центнеров с гектара, а по другую сторону границы собирают по тридцать центнеров. Как такое возможно? - негодует генеральный директор Сибирского комбината хлебопродуктов Илья Баринов. - На самом деле все просто. Некоторые производители просто прячут часть зерна. А во время уборки за наличный расчет продают его прямо из-под комбайна. Трейдеры, работающие на Казахстан, буквально дежурят на полях, вывозят зерно колоссальными объемами. А поскольку в таможенной статистике цифры отсутствуют, за границей зерно легализуется и урожайность чудесным образом растет. И по долгосрочным казахстанским контрактам в страны Центральной Азии, по сути, экспортируют омскую пшеницу.

Эту острую проблему омичи подняли на онлайн-совещании с руководством минсельхоза РФ. Сибиряки предложили усилить механизм государственного контроля вывоза продукции растениеводства, наделить Россельхознадзор дополнительными полномочиями. В частности, правом остановки автомобильного и речного транспорта на пограничных постах и пресечения вывоза зерна в случае отсутствия соответствующих документов. Рекомендовано разработать регламент взаимодействия контрольного ведомства с пограничной службой ФСБ России и налоговиками.

- Мы также предлагаем интегрировать российскую информационную систему "Аргус-Фито" и Единую автоматизированную систему управления отраслями АПК Казахстана для отслеживания грузопотока растениеводческой продукции по территории наших стран, - дополняет губернатор Омской области Александр Бурков. - Эта тема уже поднималась в рамках двусторонних переговоров.

По мнению экспертов, введение цифровой системы контроля на зерновом рынке - удачное решение. Аналогичные системы уже работают в сфере оборота мясной, молочной, алкогольной продукции. Очередь - за пшеницей.

В Союзе крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области отмечают, что оживить зерновой рынок поможет целевая государственная интервенция, в ходе которой сибиряки смогут реализовать излишки зерна по приемлемым ценам. А также льготный тариф на железнодорожные грузоперевозки.

Любопытно, что, несмотря на коронавирус, объемы грузов, провозимых через российско-казахстанскую границу, по сравнению с прошлым годом практически не изменились.

Компетентно

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

- Упорядочить рынок зерна призвана новая цифровая система контроля и безопасности. Ее внедрение, на наш взгляд, даст возможность определить происхождение, местоположение, маршрут движения сырья и пищевых продуктов, обнаружить источник происхождения некачественной продукции, а также стимулировать развитие современной инфраструктуры хранения урожая. Все это снизит риски сельскохозяйственных потерь. Однако реализация данной системы рассчитана на достаточно долгосрочный период. Первым шагом к ее созданию станет разработка и внесение изменений в федеральный закон "О зерне и продуктах его переработки", которые запланировано принять в этом году.