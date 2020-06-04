Росприроднадзор: Разлившиеся в Норильске нефтепродукты не будут сжигать

Сжигания как способа утилизации разлившихся в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродуктов не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Родионову.

- Мы не видим способа утилизации посредством сжигания в настоящий момент, - заявила она на совещании в Норильске.

Напомним, ЧП произошло на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. Из-за внезапного проседания опор резервуар дизельного топлива получил повреждения. Из него выплеснулось около 21 тысячи тонн дизеля, который попал в реки Амбарная и Далдыкан. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Сейчас в Норильске проходит координационное совещание по вопросам ликвидации ЧС под председательством министра МЧС России Евгения Зиничева.