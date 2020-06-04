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04.06.2020 09:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Росприроднадзор: Разлившиеся в Норильске нефтепродукты не будут сжигать

Текст: Надежда Столярчук (Красноярск)

Сжигания как способа утилизации разлившихся в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродуктов не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Родионову.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров

- Мы не видим способа утилизации посредством сжигания в настоящий момент, - заявила она на совещании в Норильске.

Напомним, ЧП произошло на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. Из-за внезапного проседания опор резервуар дизельного топлива получил повреждения. Из него выплеснулось около 21 тысячи тонн дизеля, который попал в реки Амбарная и Далдыкан. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Сейчас в Норильске проходит координационное совещание по вопросам ликвидации ЧС под председательством министра МЧС России Евгения Зиничева.

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