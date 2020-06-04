На Бачатском угольном разрезе в Кемеровской области приступил к работе первый в России образец модернизированного экскаватора, изготовленного уральскими машиностроителями с учетом пожеланий кузбасских горняков.

Одна из крупнейших добывающих компаний страны начала эксплуатировать экскаваторы этой модели в 2011 году и довела количество машин до десяти. Правда, за прошедшее время у угольщиков накопилось немало замечаний и предложений к работе техники. Потому партнеры и решили общими силами обновить версию серийной модели экскаватора.

- Специалистам нашей компании и конструкторам уральского завода удалось создать совершенно другую машину, более надежную, удобную и безопасную. По характеристикам она ничем не уступает зарубежным аналогам, - отмечает начальник энергомеханического департамента угольной компании Игорь Кирилов.

Качественные изменения, направленные в том числе на повышение ресурса машины, претерпело большинство основных узлов, конструкций и систем. Применив самые современные технические решения, инженеры модернизировали механизм открывания днища ковша, что позволило сократить цикл его разгрузки в самосвал. Кроме того, улучшили конструктив стрелы и ходовой тележки, повысив герметичность и безопасность кузова и создав более комфортные условия для машиниста.

Контроль работы узлов и защиту техники от эксплуатации в режимах перегрузки обеспечивает информационно-диагностическая аппаратура. Для горных работ в темное время суток предусмотрено сигнальное освещение опасной зоны. А еще обновленный экскаватор оснащен системой видеонаблюдения с двумя мониторами, которые позволяют следить за машинным отделением, рабочим оборудованием, кабельным барабаном и "мертвыми зонами" одновременно. И, наконец, от возгораний машину защищает автоматическая система пожаротушения (к слову, кузбасского производства).

До конца нынешнего года угольщики намерены приобрести еще четыре модернизированных экскаватора. Два поступят на Бачатский разрез и по одному - на Кедровский и Калтанский.